1 WOM ke USD Harga Langsung:

$0.002503
-0.11%1D
USD
Wombat Exchange (WOM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:17:10 (UTC+8)

Wombat Exchange (WOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0024
24J Rendah
$ 0.002645
24J Tinggi

$ 0.0024
$ 0.002645
$ 1.234461563629635
$ 0.002020343999696185
-2.24%

-0.11%

+17.23%

+17.23%

Wombat Exchange (WOM) harga masa nyata ialah $ 0.00249. Sepanjang 24 jam yang lalu, WOM didagangkan antara $ 0.0024 rendah dan $ 0.002645 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WOM sepanjang masa ialah $ 1.234461563629635, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002020343999696185.

Dari segi prestasi jangka pendek, WOM telah berubah sebanyak -2.24% sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan +17.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wombat Exchange (WOM) Maklumat Pasaran

No.2943

$ 145.74K
$ 52.41K
$ 2.49M
58.53M
1,000,000,000
BSC

Had Pasaran semasa Wombat Exchange ialah $ 145.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 52.41K. Bekalan edaran WOM ialah 58.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.49M.

Wombat Exchange (WOM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Wombat Exchange hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000276-0.11%
30 Hari$ -0.000439-14.99%
60 Hari$ -0.000861-25.70%
90 Hari$ -0.000479-16.14%
Perubahan Harga Wombat Exchange Hari Ini

Hari ini, WOM mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000276 (-0.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWombat Exchange

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000439 (-14.99%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Wombat Exchange

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WOM mengalami perubahan sebanyak $ -0.000861 (-25.70%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Wombat Exchange

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000479 (-16.14%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Wombat Exchange (WOM)?

Semak Wombat Exchangehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Wombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Wombat Exchange tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Wombat Exchange pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WOM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Wombat Exchange di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Wombat Exchange anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Wombat Exchange Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wombat Exchange (WOM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wombat Exchange (WOM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wombat Exchange.

Semak Wombat Exchange ramalan harga sekarang!

Tokenomik Wombat Exchange (WOM)

Memahami tokenomik Wombat Exchange (WOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Wombat Exchange (WOM)

Mencari cara membeli Wombat Exchange? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Wombat Exchange di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WOM kepada Mata Wang Tempatan

1 Wombat Exchange(WOM) ke VND
65.52435
1 Wombat Exchange(WOM) ke AUD
A$0.0037101
1 Wombat Exchange(WOM) ke GBP
0.0018177
1 Wombat Exchange(WOM) ke EUR
0.0020916
1 Wombat Exchange(WOM) ke USD
$0.00249
1 Wombat Exchange(WOM) ke MYR
RM0.010458
1 Wombat Exchange(WOM) ke TRY
0.1027623
1 Wombat Exchange(WOM) ke JPY
¥0.36354
1 Wombat Exchange(WOM) ke ARS
ARS$3.6563658
1 Wombat Exchange(WOM) ke RUB
0.2071182
1 Wombat Exchange(WOM) ke INR
0.2188959
1 Wombat Exchange(WOM) ke IDR
Rp40.8196656
1 Wombat Exchange(WOM) ke KRW
3.4344819
1 Wombat Exchange(WOM) ke PHP
0.1414071
1 Wombat Exchange(WOM) ke EGP
￡E.0.1196943
1 Wombat Exchange(WOM) ke BRL
R$0.0131721
1 Wombat Exchange(WOM) ke CAD
C$0.0034113
1 Wombat Exchange(WOM) ke BDT
0.303282
1 Wombat Exchange(WOM) ke NGN
3.72753
1 Wombat Exchange(WOM) ke COP
$9.6887145
1 Wombat Exchange(WOM) ke ZAR
R.0.0431268
1 Wombat Exchange(WOM) ke UAH
0.1025133
1 Wombat Exchange(WOM) ke VES
Bs0.3984
1 Wombat Exchange(WOM) ke CLP
$2.36301
1 Wombat Exchange(WOM) ke PKR
Rs0.7067616
1 Wombat Exchange(WOM) ke KZT
1.3473888
1 Wombat Exchange(WOM) ke THB
฿0.0788832
1 Wombat Exchange(WOM) ke TWD
NT$0.074949
1 Wombat Exchange(WOM) ke AED
د.إ0.0091383
1 Wombat Exchange(WOM) ke CHF
Fr0.0019422
1 Wombat Exchange(WOM) ke HKD
HK$0.0193722
1 Wombat Exchange(WOM) ke AMD
֏0.952176
1 Wombat Exchange(WOM) ke MAD
.د.م0.0223353
1 Wombat Exchange(WOM) ke MXN
$0.0455421
1 Wombat Exchange(WOM) ke SAR
ريال0.0093375
1 Wombat Exchange(WOM) ke PLN
0.0088893
1 Wombat Exchange(WOM) ke RON
лв0.0106074
1 Wombat Exchange(WOM) ke SEK
kr0.0229578
1 Wombat Exchange(WOM) ke BGN
лв0.0041085
1 Wombat Exchange(WOM) ke HUF
Ft0.8169192
1 Wombat Exchange(WOM) ke CZK
0.0509952
1 Wombat Exchange(WOM) ke KWD
د.ك0.00075696
1 Wombat Exchange(WOM) ke ILS
0.0082917
1 Wombat Exchange(WOM) ke AOA
Kz2.2823091
1 Wombat Exchange(WOM) ke BHD
.د.ب0.00093873
1 Wombat Exchange(WOM) ke BMD
$0.00249
1 Wombat Exchange(WOM) ke DKK
kr0.0156372
1 Wombat Exchange(WOM) ke HNL
L0.0651384
1 Wombat Exchange(WOM) ke MUR
0.1129962
1 Wombat Exchange(WOM) ke NAD
$0.0432513
1 Wombat Exchange(WOM) ke NOK
kr0.0243024
1 Wombat Exchange(WOM) ke NZD
$0.0041334
1 Wombat Exchange(WOM) ke PAB
B/.0.00249
1 Wombat Exchange(WOM) ke PGK
K0.0103833
1 Wombat Exchange(WOM) ke QAR
ر.ق0.0090636
1 Wombat Exchange(WOM) ke RSD
дин.0.2458377

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wombat Exchange

Berapakah nilai Wombat Exchange (WOM) hari ini?
Harga langsung WOM dalam USD ialah 0.00249 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WOM ke USD?
Harga semasa WOM ke USD ialah $ 0.00249. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wombat Exchange?
Had pasaran untuk WOM ialah $ 145.74K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WOM?
Bekalan edaran WOM ialah 58.53M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WOM?
WOM mencapai harga ATH sebanyak 1.234461563629635 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WOM?
WOM melihat harga ATL sebanyak 0.002020343999696185 USD.
Berapakah jumlah dagangan WOM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WOMialah $ 52.41K USD.
Adakah WOM akan naik lebih tinggi tahun ini?
WOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:17:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

