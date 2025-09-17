Apakah itu Wombat Exchange (WOM)

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Tokenomik Wombat Exchange (WOM)

Memahami tokenomik Wombat Exchange (WOM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WOM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Wombat Exchange Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Wombat Exchange, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wombat Exchange Berapakah nilai Wombat Exchange (WOM) hari ini? Harga langsung WOM dalam USD ialah 0.00249 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WOM ke USD? $ 0.00249 . Lihat Harga semasa WOM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Wombat Exchange? Had pasaran untuk WOM ialah $ 145.74K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WOM? Bekalan edaran WOM ialah 58.53M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WOM? WOM mencapai harga ATH sebanyak 1.234461563629635 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WOM? WOM melihat harga ATL sebanyak 0.002020343999696185 USD . Berapakah jumlah dagangan WOM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WOMialah $ 52.41K USD . Adakah WOM akan naik lebih tinggi tahun ini? WOM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WOMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

