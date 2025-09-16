Lagi Mengenai WOO

Maklumat Harga WOO

Kertas putih WOO

Laman Web Rasmi WOO

Tokenomik WOO

Ramalan Harga WOO

Sejarah WOO

WOO Panduan Membeli

Penukar Mata Wang WOO-ke-Fiat

WOO Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Wootrade Network Logo

Wootrade NetworkHargae(WOO)

1 WOO ke USD Harga Langsung:

$0.06815
$0.06815$0.06815
+1.74%1D
USD
Wootrade Network (WOO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:21:29 (UTC+8)

Wootrade Network (WOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.06613
$ 0.06613$ 0.06613
24J Rendah
$ 0.06858
$ 0.06858$ 0.06858
24J Tinggi

$ 0.06613
$ 0.06613$ 0.06613

$ 0.06858
$ 0.06858$ 0.06858

$ 2.480697056195773
$ 2.480697056195773$ 2.480697056195773

$ 0
$ 0$ 0

+1.45%

+1.74%

+2.15%

+2.15%

Wootrade Network (WOO) harga masa nyata ialah $ 0.06811. Sepanjang 24 jam yang lalu, WOO didagangkan antara $ 0.06613 rendah dan $ 0.06858 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WOO sepanjang masa ialah $ 2.480697056195773, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WOO telah berubah sebanyak +1.45% sejak sejam yang lalu, +1.74% dalam 24 jam dan +2.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Wootrade Network (WOO) Maklumat Pasaran

No.310

$ 129.75M
$ 129.75M$ 129.75M

$ 408.06K
$ 408.06K$ 408.06K

$ 150.19M
$ 150.19M$ 150.19M

1.91B
1.91B 1.91B

2,205,073,607.037396
2,205,073,607.037396 2,205,073,607.037396

2,205,073,607.037396
2,205,073,607.037396 2,205,073,607.037396

86.39%

2020-10-29 00:00:00

$ 0.02
$ 0.02$ 0.02

ETH

Had Pasaran semasa Wootrade Network ialah $ 129.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 408.06K. Bekalan edaran WOO ialah 1.91B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2205073607.037396. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 150.19M.

Wootrade Network (WOO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Wootrade Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0011655+1.74%
30 Hari$ -0.01423-17.29%
60 Hari$ -0.01959-22.34%
90 Hari$ +0.00313+4.81%
Perubahan Harga Wootrade Network Hari Ini

Hari ini, WOO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0011655 (+1.74%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWootrade Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01423 (-17.29%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Wootrade Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WOO mengalami perubahan sebanyak $ -0.01959 (-22.34%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Wootrade Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00313 (+4.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Wootrade Network (WOO)?

Semak Wootrade Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Wootrade Network (WOO)

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Wootrade Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Wootrade Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WOO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Wootrade Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Wootrade Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Wootrade Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Wootrade Network (WOO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Wootrade Network (WOO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wootrade Network.

Semak Wootrade Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Wootrade Network (WOO)

Memahami tokenomik Wootrade Network (WOO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WOO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Wootrade Network (WOO)

Mencari cara membeli Wootrade Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Wootrade Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WOO kepada Mata Wang Tempatan

1 Wootrade Network(WOO) ke VND
1,792.31465
1 Wootrade Network(WOO) ke AUD
A$0.102165
1 Wootrade Network(WOO) ke GBP
0.0497203
1 Wootrade Network(WOO) ke EUR
0.0572124
1 Wootrade Network(WOO) ke USD
$0.06811
1 Wootrade Network(WOO) ke MYR
RM0.286062
1 Wootrade Network(WOO) ke TRY
2.8115808
1 Wootrade Network(WOO) ke JPY
¥9.94406
1 Wootrade Network(WOO) ke ARS
ARS$99.5754578
1 Wootrade Network(WOO) ke RUB
5.666752
1 Wootrade Network(WOO) ke INR
5.9950422
1 Wootrade Network(WOO) ke IDR
Rp1,116.5571984
1 Wootrade Network(WOO) ke KRW
94.2043032
1 Wootrade Network(WOO) ke PHP
3.868648
1 Wootrade Network(WOO) ke EGP
￡E.3.2747288
1 Wootrade Network(WOO) ke BRL
R$0.360983
1 Wootrade Network(WOO) ke CAD
C$0.0933107
1 Wootrade Network(WOO) ke BDT
8.295798
1 Wootrade Network(WOO) ke NGN
101.8081036
1 Wootrade Network(WOO) ke COP
$265.0194155
1 Wootrade Network(WOO) ke ZAR
R.1.1823896
1 Wootrade Network(WOO) ke UAH
2.8040887
1 Wootrade Network(WOO) ke VES
Bs10.8976
1 Wootrade Network(WOO) ke CLP
$64.7045
1 Wootrade Network(WOO) ke PKR
Rs19.3323424
1 Wootrade Network(WOO) ke KZT
36.8556832
1 Wootrade Network(WOO) ke THB
฿2.1604492
1 Wootrade Network(WOO) ke TWD
NT$2.0494299
1 Wootrade Network(WOO) ke AED
د.إ0.2499637
1 Wootrade Network(WOO) ke CHF
Fr0.0531258
1 Wootrade Network(WOO) ke HKD
HK$0.5298958
1 Wootrade Network(WOO) ke AMD
֏26.045264
1 Wootrade Network(WOO) ke MAD
.د.م0.6109467
1 Wootrade Network(WOO) ke MXN
$1.2477752
1 Wootrade Network(WOO) ke SAR
ريال0.2554125
1 Wootrade Network(WOO) ke PLN
0.2445149
1 Wootrade Network(WOO) ke RON
лв0.2908297
1 Wootrade Network(WOO) ke SEK
kr0.6293364
1 Wootrade Network(WOO) ke BGN
лв0.1123815
1 Wootrade Network(WOO) ke HUF
Ft22.4340718
1 Wootrade Network(WOO) ke CZK
1.3989794
1 Wootrade Network(WOO) ke KWD
د.ك0.02070544
1 Wootrade Network(WOO) ke ILS
0.2268063
1 Wootrade Network(WOO) ke AOA
Kz62.0870327
1 Wootrade Network(WOO) ke BHD
.د.ب0.02567747
1 Wootrade Network(WOO) ke BMD
$0.06811
1 Wootrade Network(WOO) ke DKK
kr0.429093
1 Wootrade Network(WOO) ke HNL
L1.7865253
1 Wootrade Network(WOO) ke MUR
3.0819775
1 Wootrade Network(WOO) ke NAD
$1.1830707
1 Wootrade Network(WOO) ke NOK
kr0.6661158
1 Wootrade Network(WOO) ke NZD
$0.1137437
1 Wootrade Network(WOO) ke PAB
B/.0.06811
1 Wootrade Network(WOO) ke PGK
K0.2846998
1 Wootrade Network(WOO) ke QAR
ر.ق0.2479204
1 Wootrade Network(WOO) ke RSD
дин.6.74289

Wootrade Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Wootrade Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Wootrade Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Wootrade Network

Berapakah nilai Wootrade Network (WOO) hari ini?
Harga langsung WOO dalam USD ialah 0.06811 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WOO ke USD?
Harga semasa WOO ke USD ialah $ 0.06811. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Wootrade Network?
Had pasaran untuk WOO ialah $ 129.75M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WOO?
Bekalan edaran WOO ialah 1.91B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WOO?
WOO mencapai harga ATH sebanyak 2.480697056195773 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WOO?
WOO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan WOO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WOOialah $ 408.06K USD.
Adakah WOO akan naik lebih tinggi tahun ini?
WOO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WOOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:21:29 (UTC+8)

Wootrade Network (WOO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator WOO-ke-USD

Jumlah

WOO
WOO
USD
USD

1 WOO = 0.06811 USD

Berdagang WOO

WOOUSDT
$0.06815
$0.06815$0.06815
+1.86%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan