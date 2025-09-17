Apakah itu NFT Worlds (WRLD)

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NFT Worlds Berapakah nilai NFT Worlds (WRLD) hari ini? Harga langsung WRLD dalam USD ialah 0.004917 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa WRLD ke USD? $ 0.004917 . Lihat Harga semasa WRLD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran NFT Worlds? Had pasaran untuk WRLD ialah $ 3.50M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran WRLD? Bekalan edaran WRLD ialah 712.09M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WRLD? WRLD mencapai harga ATH sebanyak 0.6207653499304687 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WRLD? WRLD melihat harga ATL sebanyak 0.003959094157738242 USD . Berapakah jumlah dagangan WRLD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WRLDialah $ 56.71K USD . Adakah WRLD akan naik lebih tinggi tahun ini? WRLD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WRLDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

