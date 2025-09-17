Lagi Mengenai WRLD

NFT Worlds (WRLD)

1 WRLD ke USD Harga Langsung:

$0.004917
$0.004917
+0.08%1D
USD
NFT Worlds (WRLD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:17:38 (UTC+8)

NFT Worlds (WRLD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00485
$ 0.00485$ 0.00485
24J Rendah
$ 0.005151
$ 0.005151$ 0.005151
24J Tinggi

$ 0.00485
$ 0.00485$ 0.00485

$ 0.005151
$ 0.005151$ 0.005151

$ 0.6207653499304687
$ 0.6207653499304687$ 0.6207653499304687

$ 0.003959094157738242
$ 0.003959094157738242$ 0.003959094157738242

+0.12%

+0.08%

-2.35%

-2.35%

NFT Worlds (WRLD) harga masa nyata ialah $ 0.004917. Sepanjang 24 jam yang lalu, WRLD didagangkan antara $ 0.00485 rendah dan $ 0.005151 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WRLD sepanjang masa ialah $ 0.6207653499304687, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.003959094157738242.

Dari segi prestasi jangka pendek, WRLD telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan -2.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NFT Worlds (WRLD) Maklumat Pasaran

No.1623

$ 3.50M
$ 3.50M

$ 56.71K
$ 56.71K$ 56.71K

$ 24.59M
$ 24.59M$ 24.59M

712.09M
712.09M 712.09M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

14.24%

ETH

Had Pasaran semasa NFT Worlds ialah $ 3.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.71K. Bekalan edaran WRLD ialah 712.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.59M.

NFT Worlds (WRLD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk NFT Worlds hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000393+0.08%
30 Hari$ -0.005415-52.41%
60 Hari$ -0.003258-39.86%
90 Hari$ -0.003476-41.42%
Perubahan Harga NFT Worlds Hari Ini

Hari ini, WRLD mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000393 (+0.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNFT Worlds

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.005415 (-52.41%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari NFT Worlds

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WRLD mengalami perubahan sebanyak $ -0.003258 (-39.86%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari NFT Worlds

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.003476 (-41.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga NFT Worlds (WRLD)?

Semak NFT Worldshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu NFT Worlds (WRLD)

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

NFT Worlds tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus NFT Worlds pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WRLD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang NFT Worlds di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian NFT Worlds anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

NFT Worlds Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NFT Worlds (WRLD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NFT Worlds (WRLD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NFT Worlds.

Semak NFT Worlds ramalan harga sekarang!

Tokenomik NFT Worlds (WRLD)

Memahami tokenomik NFT Worlds (WRLD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WRLD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli NFT Worlds (WRLD)

Mencari cara membeli NFT Worlds? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah NFT Worlds di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WRLD kepada Mata Wang Tempatan

1 NFT Worlds(WRLD) ke VND
129.390855
1 NFT Worlds(WRLD) ke AUD
A$0.00732633
1 NFT Worlds(WRLD) ke GBP
0.00358941
1 NFT Worlds(WRLD) ke EUR
0.00413028
1 NFT Worlds(WRLD) ke USD
$0.004917
1 NFT Worlds(WRLD) ke MYR
RM0.0206514
1 NFT Worlds(WRLD) ke TRY
0.20292459
1 NFT Worlds(WRLD) ke JPY
¥0.717882
1 NFT Worlds(WRLD) ke ARS
ARS$7.22022114
1 NFT Worlds(WRLD) ke RUB
0.40899606
1 NFT Worlds(WRLD) ke INR
0.43225347
1 NFT Worlds(WRLD) ke IDR
Rp80.60654448
1 NFT Worlds(WRLD) ke KRW
6.78206727
1 NFT Worlds(WRLD) ke PHP
0.27923643
1 NFT Worlds(WRLD) ke EGP
￡E.0.23636019
1 NFT Worlds(WRLD) ke BRL
R$0.02601093
1 NFT Worlds(WRLD) ke CAD
C$0.00673629
1 NFT Worlds(WRLD) ke BDT
0.5988906
1 NFT Worlds(WRLD) ke NGN
7.360749
1 NFT Worlds(WRLD) ke COP
$19.13229285
1 NFT Worlds(WRLD) ke ZAR
R.0.08521161
1 NFT Worlds(WRLD) ke UAH
0.20243289
1 NFT Worlds(WRLD) ke VES
Bs0.78672
1 NFT Worlds(WRLD) ke CLP
$4.666233
1 NFT Worlds(WRLD) ke PKR
Rs1.39564128
1 NFT Worlds(WRLD) ke KZT
2.66068704
1 NFT Worlds(WRLD) ke THB
฿0.15577056
1 NFT Worlds(WRLD) ke TWD
NT$0.1480017
1 NFT Worlds(WRLD) ke AED
د.إ0.01804539
1 NFT Worlds(WRLD) ke CHF
Fr0.00383526
1 NFT Worlds(WRLD) ke HKD
HK$0.03825426
1 NFT Worlds(WRLD) ke AMD
֏1.8802608
1 NFT Worlds(WRLD) ke MAD
.د.م0.04410549
1 NFT Worlds(WRLD) ke MXN
$0.08993193
1 NFT Worlds(WRLD) ke SAR
ريال0.01843875
1 NFT Worlds(WRLD) ke PLN
0.01755369
1 NFT Worlds(WRLD) ke RON
лв0.02094642
1 NFT Worlds(WRLD) ke SEK
kr0.04533474
1 NFT Worlds(WRLD) ke BGN
лв0.00811305
1 NFT Worlds(WRLD) ke HUF
Ft1.61316936
1 NFT Worlds(WRLD) ke CZK
0.10070016
1 NFT Worlds(WRLD) ke KWD
د.ك0.001494768
1 NFT Worlds(WRLD) ke ILS
0.01637361
1 NFT Worlds(WRLD) ke AOA
Kz4.50687303
1 NFT Worlds(WRLD) ke BHD
.د.ب0.001853709
1 NFT Worlds(WRLD) ke BMD
$0.004917
1 NFT Worlds(WRLD) ke DKK
kr0.03087876
1 NFT Worlds(WRLD) ke HNL
L0.12862872
1 NFT Worlds(WRLD) ke MUR
0.22313346
1 NFT Worlds(WRLD) ke NAD
$0.08540829
1 NFT Worlds(WRLD) ke NOK
kr0.04798992
1 NFT Worlds(WRLD) ke NZD
$0.00816222
1 NFT Worlds(WRLD) ke PAB
B/.0.004917
1 NFT Worlds(WRLD) ke PGK
K0.02050389
1 NFT Worlds(WRLD) ke QAR
ر.ق0.01789788
1 NFT Worlds(WRLD) ke RSD
дин.0.48545541

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang NFT Worlds, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web NFT Worlds Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NFT Worlds

Berapakah nilai NFT Worlds (WRLD) hari ini?
Harga langsung WRLD dalam USD ialah 0.004917 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WRLD ke USD?
Harga semasa WRLD ke USD ialah $ 0.004917. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NFT Worlds?
Had pasaran untuk WRLD ialah $ 3.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WRLD?
Bekalan edaran WRLD ialah 712.09M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WRLD?
WRLD mencapai harga ATH sebanyak 0.6207653499304687 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WRLD?
WRLD melihat harga ATL sebanyak 0.003959094157738242 USD.
Berapakah jumlah dagangan WRLD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WRLDialah $ 56.71K USD.
Adakah WRLD akan naik lebih tinggi tahun ini?
WRLD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WRLDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:17:38 (UTC+8)

NFT Worlds (WRLD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

