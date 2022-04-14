Tokenomik NFT Worlds (WRLD)

Lihat cerapan utama tentang NFT Worlds (WRLD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

NFT Worlds (WRLD) Maklumat

NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more.

Laman Web Rasmi:
https://www.nftworlds.com/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9

NFT Worlds (WRLD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NFT Worlds (WRLD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.96M
Jumlah Bekalan:
$ 5.00B
Bekalan Edaran:
$ 712.09M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 20.76M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.6322
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.003379769586845409
Harga Semasa:
$ 0.004153
Tokenomik NFT Worlds (WRLD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NFT Worlds (WRLD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WRLD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WRLD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WRLD, terokai WRLD harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.