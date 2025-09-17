Lagi Mengenai WSI

1 WSI ke USD Harga Langsung:

$0.001015
0.00%1D
USD
WeSendit (WSI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:08:42 (UTC+8)

WeSendit (WSI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001015
24J Rendah
$ 0.00102
24J Tinggi

$ 0.001015
$ 0.00102
$ 1.6035545295663556
$ 0.000950090757910965
0.00%

0.00%

+1.50%

+1.50%

WeSendit (WSI) harga masa nyata ialah $ 0.001015. Sepanjang 24 jam yang lalu, WSI didagangkan antara $ 0.001015 rendah dan $ 0.00102 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WSI sepanjang masa ialah $ 1.6035545295663556, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000950090757910965.

Dari segi prestasi jangka pendek, WSI telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +1.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WeSendit (WSI) Maklumat Pasaran

No.2266

$ 817.92K
$ 32.75K
$ 1.26M
805.83M
1,242,875,064.5021865
BSC

Had Pasaran semasa WeSendit ialah $ 817.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 32.75K. Bekalan edaran WSI ialah 805.83M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1242875064.5021865. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.26M.

WeSendit (WSI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk WeSendit hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.000085-7.73%
60 Hari$ -0.000255-20.08%
90 Hari$ -0.000623-38.04%
Perubahan Harga WeSendit Hari Ini

Hari ini, WSI mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWeSendit

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000085 (-7.73%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari WeSendit

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WSI mengalami perubahan sebanyak $ -0.000255 (-20.08%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari WeSendit

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000623 (-38.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga WeSendit (WSI)?

Semak WeSendithalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu WeSendit (WSI)

WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem.

WeSendit tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus WeSendit pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WSI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang WeSendit di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian WeSendit anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

WeSendit Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai WeSendit (WSI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset WeSendit (WSI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk WeSendit.

Semak WeSendit ramalan harga sekarang!

Tokenomik WeSendit (WSI)

Memahami tokenomik WeSendit (WSI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WSI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli WeSendit (WSI)

Mencari cara membeli WeSendit? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah WeSendit di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WSI kepada Mata Wang Tempatan

1 WeSendit(WSI) ke VND
26.709725
1 WeSendit(WSI) ke AUD
A$0.00151235
1 WeSendit(WSI) ke GBP
0.00074095
1 WeSendit(WSI) ke EUR
0.0008526
1 WeSendit(WSI) ke USD
$0.001015
1 WeSendit(WSI) ke MYR
RM0.004263
1 WeSendit(WSI) ke TRY
0.04188905
1 WeSendit(WSI) ke JPY
¥0.14819
1 WeSendit(WSI) ke ARS
ARS$1.4904463
1 WeSendit(WSI) ke RUB
0.084448
1 WeSendit(WSI) ke INR
0.0892997
1 WeSendit(WSI) ke IDR
Rp16.6393416
1 WeSendit(WSI) ke KRW
1.39999965
1 WeSendit(WSI) ke PHP
0.05768245
1 WeSendit(WSI) ke EGP
￡E.0.0488012
1 WeSendit(WSI) ke BRL
R$0.00536935
1 WeSendit(WSI) ke CAD
C$0.00139055
1 WeSendit(WSI) ke BDT
0.123627
1 WeSendit(WSI) ke NGN
1.5171814
1 WeSendit(WSI) ke COP
$3.94941575
1 WeSendit(WSI) ke ZAR
R.0.0175798
1 WeSendit(WSI) ke UAH
0.04178755
1 WeSendit(WSI) ke VES
Bs0.1624
1 WeSendit(WSI) ke CLP
$0.963235
1 WeSendit(WSI) ke PKR
Rs0.2880976
1 WeSendit(WSI) ke KZT
0.5492368
1 WeSendit(WSI) ke THB
฿0.0321349
1 WeSendit(WSI) ke TWD
NT$0.0305515
1 WeSendit(WSI) ke AED
د.إ0.00372505
1 WeSendit(WSI) ke CHF
Fr0.0007917
1 WeSendit(WSI) ke HKD
HK$0.0078967
1 WeSendit(WSI) ke AMD
֏0.388136
1 WeSendit(WSI) ke MAD
.د.م0.00910455
1 WeSendit(WSI) ke MXN
$0.0185542
1 WeSendit(WSI) ke SAR
ريال0.00380625
1 WeSendit(WSI) ke PLN
0.0036337
1 WeSendit(WSI) ke RON
лв0.0043239
1 WeSendit(WSI) ke SEK
kr0.0093583
1 WeSendit(WSI) ke BGN
лв0.00167475
1 WeSendit(WSI) ke HUF
Ft0.33311285
1 WeSendit(WSI) ke CZK
0.0207872
1 WeSendit(WSI) ke KWD
د.ك0.00030856
1 WeSendit(WSI) ke ILS
0.00337995
1 WeSendit(WSI) ke AOA
Kz0.92524355
1 WeSendit(WSI) ke BHD
.د.ب0.000382655
1 WeSendit(WSI) ke BMD
$0.001015
1 WeSendit(WSI) ke DKK
kr0.00638435
1 WeSendit(WSI) ke HNL
L0.02662345
1 WeSendit(WSI) ke MUR
0.04592875
1 WeSendit(WSI) ke NAD
$0.01763055
1 WeSendit(WSI) ke NOK
kr0.00989625
1 WeSendit(WSI) ke NZD
$0.0016849
1 WeSendit(WSI) ke PAB
B/.0.001015
1 WeSendit(WSI) ke PGK
K0.0042427
1 WeSendit(WSI) ke QAR
ر.ق0.0036946
1 WeSendit(WSI) ke RSD
дин.0.1002211

WeSendit Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang WeSendit, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web WeSendit Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WeSendit

Berapakah nilai WeSendit (WSI) hari ini?
Harga langsung WSI dalam USD ialah 0.001015 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WSI ke USD?
Harga semasa WSI ke USD ialah $ 0.001015. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran WeSendit?
Had pasaran untuk WSI ialah $ 817.92K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WSI?
Bekalan edaran WSI ialah 805.83M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WSI?
WSI mencapai harga ATH sebanyak 1.6035545295663556 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WSI?
WSI melihat harga ATL sebanyak 0.000950090757910965 USD.
Berapakah jumlah dagangan WSI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WSIialah $ 32.75K USD.
Adakah WSI akan naik lebih tinggi tahun ini?
WSI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WSIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
WeSendit (WSI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

