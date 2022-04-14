Tokenomik Wall Street Memes (WSM)

Tokenomik Wall Street Memes (WSM)

Lihat cerapan utama tentang Wall Street Memes (WSM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Wall Street Memes (WSM) Maklumat

Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism.

Laman Web Rasmi:
https://wallstmemes.com/en/
Kertas putih:
https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735

Wall Street Memes (WSM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Wall Street Memes (WSM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 974.69K
$ 974.69K$ 974.69K
Jumlah Bekalan:
$ 1.90B
$ 1.90B$ 1.90B
Bekalan Edaran:
$ 1.88B
$ 1.88B$ 1.88B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.07977
$ 0.07977$ 0.07977
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000384323782852664
$ 0.000384323782852664$ 0.000384323782852664
Harga Semasa:
$ 0.0005177
$ 0.0005177$ 0.0005177

Tokenomik Wall Street Memes (WSM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Wall Street Memes (WSM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token WSM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token WSM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik WSM, terokai WSM harga langsung token!

Cara Membeli WSM

Berminat untuk menambah Wall Street Memes (WSM) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli WSM, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Wall Street Memes (WSM) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga WSM membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

WSM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju WSM? Halaman ramalan harga WSM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.