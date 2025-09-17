Lagi Mengenai WUSD

WSPN Logo

WSPNHargae(WUSD)

1 WUSD ke USD Harga Langsung:

USD
WSPN (WUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:08:56 (UTC+8)

WSPN (WUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.03%

0.00%

-0.02%

-0.02%

WSPN (WUSD) harga masa nyata ialah $ 0.9999. Sepanjang 24 jam yang lalu, WUSD didagangkan antara $ 0.9998 rendah dan $ 1.0005 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WUSD sepanjang masa ialah $ 270.4162182817443, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.9193743352790505.

Dari segi prestasi jangka pendek, WUSD telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

WSPN (WUSD) Maklumat Pasaran

No.1493

ETH

Had Pasaran semasa WSPN ialah $ 4.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 116.13K. Bekalan edaran WUSD ialah 4.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4633034.765336. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.63M.

WSPN (WUSD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk WSPN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.0002-0.02%
60 Hari$ -0.0002-0.02%
90 Hari$ 00.00%
Perubahan Harga WSPN Hari Ini

Hari ini, WUSD mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariWSPN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0002 (-0.02%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari WSPN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, WUSD mengalami perubahan sebanyak $ -0.0002 (-0.02%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari WSPN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ 0 (0.00%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga WSPN (WUSD)?

Semak WSPNhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu WSPN (WUSD)

Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios.

WSPN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus WSPN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak WUSD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang WSPN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian WSPN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

WSPN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai WSPN (WUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset WSPN (WUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk WSPN.

Semak WSPN ramalan harga sekarang!

Tokenomik WSPN (WUSD)

Memahami tokenomik WSPN (WUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token WUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli WSPN (WUSD)

Mencari cara membeli WSPN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah WSPN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

WUSD kepada Mata Wang Tempatan

1 WSPN(WUSD) ke VND
26,312.3685
1 WSPN(WUSD) ke AUD
A$1.489851
1 WSPN(WUSD) ke GBP
0.729927
1 WSPN(WUSD) ke EUR
0.839916
1 WSPN(WUSD) ke USD
$0.9999
1 WSPN(WUSD) ke MYR
RM4.19958
1 WSPN(WUSD) ke TRY
41.265873
1 WSPN(WUSD) ke JPY
¥145.9854
1 WSPN(WUSD) ke ARS
ARS$1,468.273158
1 WSPN(WUSD) ke RUB
83.19168
1 WSPN(WUSD) ke INR
87.971202
1 WSPN(WUSD) ke IDR
Rp16,391.800656
1 WSPN(WUSD) ke KRW
1,379.172069
1 WSPN(WUSD) ke PHP
56.824317
1 WSPN(WUSD) ke EGP
￡E.48.075192
1 WSPN(WUSD) ke BRL
R$5.289471
1 WSPN(WUSD) ke CAD
C$1.369863
1 WSPN(WUSD) ke BDT
121.78782
1 WSPN(WUSD) ke NGN
1,494.610524
1 WSPN(WUSD) ke COP
$3,890.660895
1 WSPN(WUSD) ke ZAR
R.17.318268
1 WSPN(WUSD) ke UAH
41.165883
1 WSPN(WUSD) ke VES
Bs159.984
1 WSPN(WUSD) ke CLP
$948.9051
1 WSPN(WUSD) ke PKR
Rs283.811616
1 WSPN(WUSD) ke KZT
541.065888
1 WSPN(WUSD) ke THB
฿31.656834
1 WSPN(WUSD) ke TWD
NT$30.09699
1 WSPN(WUSD) ke AED
د.إ3.669633
1 WSPN(WUSD) ke CHF
Fr0.779922
1 WSPN(WUSD) ke HKD
HK$7.779222
1 WSPN(WUSD) ke AMD
֏382.36176
1 WSPN(WUSD) ke MAD
.د.م8.969103
1 WSPN(WUSD) ke MXN
$18.278172
1 WSPN(WUSD) ke SAR
ريال3.749625
1 WSPN(WUSD) ke PLN
3.579642
1 WSPN(WUSD) ke RON
лв4.259574
1 WSPN(WUSD) ke SEK
kr9.219078
1 WSPN(WUSD) ke BGN
лв1.649835
1 WSPN(WUSD) ke HUF
Ft328.157181
1 WSPN(WUSD) ke CZK
20.477952
1 WSPN(WUSD) ke KWD
د.ك0.3039696
1 WSPN(WUSD) ke ILS
3.329667
1 WSPN(WUSD) ke AOA
Kz911.478843
1 WSPN(WUSD) ke BHD
.د.ب0.3769623
1 WSPN(WUSD) ke BMD
$0.9999
1 WSPN(WUSD) ke DKK
kr6.289371
1 WSPN(WUSD) ke HNL
L26.227377
1 WSPN(WUSD) ke MUR
45.245475
1 WSPN(WUSD) ke NAD
$17.368263
1 WSPN(WUSD) ke NOK
kr9.749025
1 WSPN(WUSD) ke NZD
$1.659834
1 WSPN(WUSD) ke PAB
B/.0.9999
1 WSPN(WUSD) ke PGK
K4.179582
1 WSPN(WUSD) ke QAR
ر.ق3.639636
1 WSPN(WUSD) ke RSD
дин.98.730126

WSPN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang WSPN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web WSPN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai WSPN

Berapakah nilai WSPN (WUSD) hari ini?
Harga langsung WUSD dalam USD ialah 0.9999 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa WUSD ke USD?
Harga semasa WUSD ke USD ialah $ 0.9999. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran WSPN?
Had pasaran untuk WUSD ialah $ 4.63M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran WUSD?
Bekalan edaran WUSD ialah 4.63M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) WUSD?
WUSD mencapai harga ATH sebanyak 270.4162182817443 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa WUSD?
WUSD melihat harga ATL sebanyak 0.9193743352790505 USD.
Berapakah jumlah dagangan WUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk WUSDialah $ 116.13K USD.
Adakah WUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
WUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak WUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:08:56 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

