Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Xai Berapakah nilai Xai (XAI) hari ini? Harga langsung XAI dalam USD ialah 0.05068 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XAI ke USD? $ 0.05068 . Lihat Harga semasa XAI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Xai? Had pasaran untuk XAI ialah $ 87.77M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XAI? Bekalan edaran XAI ialah 1.73B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XAI? XAI mencapai harga ATH sebanyak 1.5967215506622041 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XAI? XAI melihat harga ATL sebanyak 0.03866533668546428 USD . Berapakah jumlah dagangan XAI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XAIialah $ 1.67M USD . Adakah XAI akan naik lebih tinggi tahun ini? XAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

