Anoma Harga Hari Ini

Harga langsung Anoma (XAN) hari ini ialah $ 0.03346, dengan 15.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XAN kepada USD penukaran adalah $ 0.03346 setiap XAN.

Anoma kini berada pada kedudukan #383 mengikut permodalan pasaran pada $ 83.65M, dengan bekalan edaran sebanyak 2.50B XAN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XAN didagangkan antara $ 0.02811 (rendah) dan $ 0.0336 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.2551582195617884, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02529599016007131.

Dalam prestasi jangka pendek, XAN dipindahkan +5.28% dalam sejam terakhir dan +7.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 217.17K.

Anoma (XAN) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.383 Modal Pasaran $ 83.65M$ 83.65M $ 83.65M Kelantangan (24J) $ 217.17K$ 217.17K $ 217.17K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 334.60M$ 334.60M $ 334.60M Bekalan Peredaran 2.50B 2.50B 2.50B Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Kadar Peredaran 25.00% Bahagian Pasaran 0.01% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Anoma ialah $ 83.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 217.17K. Bekalan edaran XAN ialah 2.50B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 334.60M.