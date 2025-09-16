Apakah itu Tether Gold (XAUT)

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tether Gold Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tether Gold (XAUT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tether Gold (XAUT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tether Gold.

Tokenomik Tether Gold (XAUT)

Memahami tokenomik Tether Gold (XAUT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XAUT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Tether Gold (XAUT)

XAUT kepada Mata Wang Tempatan

Tether Gold Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Tether Gold, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tether Gold Berapakah nilai Tether Gold (XAUT) hari ini? Harga langsung XAUT dalam USD ialah 3,696.13 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XAUT ke USD? $ 3,696.13 . Lihat Harga semasa XAUT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Tether Gold? Had pasaran untuk XAUT ialah $ 911.18M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XAUT? Bekalan edaran XAUT ialah 246.52K USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XAUT? XAUT mencapai harga ATH sebanyak 3,687.4524053668774 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XAUT? XAUT melihat harga ATL sebanyak 1,408.88233399 USD . Berapakah jumlah dagangan XAUT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XAUTialah $ 1.08M USD . Adakah XAUT akan naik lebih tinggi tahun ini? XAUT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XAUTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

