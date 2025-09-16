Lagi Mengenai XAUT

Tether Gold (XAUT) Carta Harga Langsung
Tether Gold (XAUT) harga masa nyata ialah $ 3,696.13. Sepanjang 24 jam yang lalu, XAUT didagangkan antara $ 3,666.34 rendah dan $ 3,713.1 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XAUT sepanjang masa ialah $ 3,687.4524053668774, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,408.88233399.

Dari segi prestasi jangka pendek, XAUT telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, +0.44% dalam 24 jam dan +1.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Tether Gold (XAUT) Maklumat Pasaran

No.84

$ 911.18M
$ 911.18M$ 911.18M

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 911.18M
$ 911.18M$ 911.18M

246.52K
246.52K 246.52K

246,524
246,524 246,524

0.02%

ETH

Had Pasaran semasa Tether Gold ialah $ 911.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.08M. Bekalan edaran XAUT ialah 246.52K, dengan jumlah bekalan sebanyak 246524. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 911.18M.

Tether Gold (XAUT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Tether Gold hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +16.1912+0.44%
30 Hari$ +352.71+10.54%
60 Hari$ +351.32+10.50%
90 Hari$ +300.01+8.83%
Perubahan Harga Tether Gold Hari Ini

Hari ini, XAUT mencatatkan perubahan sebanyak $ +16.1912 (+0.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariTether Gold

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +352.71 (+10.54%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Tether Gold

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XAUT mengalami perubahan sebanyak $ +351.32 (+10.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Tether Gold

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +300.01 (+8.83%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Tether Gold (XAUT)?

Semak Tether Goldhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Tether Gold (XAUT)

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tether Gold tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Tether Gold pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XAUT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Tether Gold di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Tether Gold anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Tether Gold Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Tether Gold (XAUT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Tether Gold (XAUT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tether Gold.

Semak Tether Gold ramalan harga sekarang!

Tokenomik Tether Gold (XAUT)

Memahami tokenomik Tether Gold (XAUT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XAUT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Tether Gold (XAUT)

Mencari cara membeli Tether Gold? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Tether Gold di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XAUT kepada Mata Wang Tempatan

1 Tether Gold(XAUT) ke VND
97,263,660.95
1 Tether Gold(XAUT) ke AUD
A$5,544.195
1 Tether Gold(XAUT) ke GBP
2,698.1749
1 Tether Gold(XAUT) ke EUR
3,104.7492
1 Tether Gold(XAUT) ke USD
$3,696.13
1 Tether Gold(XAUT) ke MYR
RM15,523.746
1 Tether Gold(XAUT) ke TRY
152,576.2464
1 Tether Gold(XAUT) ke JPY
¥539,634.98
1 Tether Gold(XAUT) ke ARS
ARS$5,403,668.1374
1 Tether Gold(XAUT) ke RUB
307,518.016
1 Tether Gold(XAUT) ke INR
325,333.3626
1 Tether Gold(XAUT) ke IDR
Rp60,592,285.3872
1 Tether Gold(XAUT) ke KRW
5,112,191.3256
1 Tether Gold(XAUT) ke PHP
209,940.184
1 Tether Gold(XAUT) ke EGP
￡E.177,709.9304
1 Tether Gold(XAUT) ke BRL
R$19,589.489
1 Tether Gold(XAUT) ke CAD
C$5,063.6981
1 Tether Gold(XAUT) ke BDT
450,188.634
1 Tether Gold(XAUT) ke NGN
5,524,827.2788
1 Tether Gold(XAUT) ke COP
$14,381,826.6365
1 Tether Gold(XAUT) ke ZAR
R.64,164.8168
1 Tether Gold(XAUT) ke UAH
152,169.6721
1 Tether Gold(XAUT) ke VES
Bs591,380.8
1 Tether Gold(XAUT) ke CLP
$3,511,323.5
1 Tether Gold(XAUT) ke PKR
Rs1,049,109.5392
1 Tether Gold(XAUT) ke KZT
2,000,049.8656
1 Tether Gold(XAUT) ke THB
฿117,241.2436
1 Tether Gold(XAUT) ke TWD
NT$111,216.5517
1 Tether Gold(XAUT) ke AED
د.إ13,564.7971
1 Tether Gold(XAUT) ke CHF
Fr2,882.9814
1 Tether Gold(XAUT) ke HKD
HK$28,755.8914
1 Tether Gold(XAUT) ke AMD
֏1,413,400.112
1 Tether Gold(XAUT) ke MAD
.د.م33,154.2861
1 Tether Gold(XAUT) ke MXN
$67,713.1016
1 Tether Gold(XAUT) ke SAR
ريال13,860.4875
1 Tether Gold(XAUT) ke PLN
13,269.1067
1 Tether Gold(XAUT) ke RON
лв15,782.4751
1 Tether Gold(XAUT) ke SEK
kr34,152.2412
1 Tether Gold(XAUT) ke BGN
лв6,098.6145
1 Tether Gold(XAUT) ke HUF
Ft1,217,431.2994
1 Tether Gold(XAUT) ke CZK
75,918.5102
1 Tether Gold(XAUT) ke KWD
د.ك1,123.62352
1 Tether Gold(XAUT) ke ILS
12,308.1129
1 Tether Gold(XAUT) ke AOA
Kz3,369,281.2241
1 Tether Gold(XAUT) ke BHD
.د.ب1,393.44101
1 Tether Gold(XAUT) ke BMD
$3,696.13
1 Tether Gold(XAUT) ke DKK
kr23,285.619
1 Tether Gold(XAUT) ke HNL
L96,949.4899
1 Tether Gold(XAUT) ke MUR
167,249.8825
1 Tether Gold(XAUT) ke NAD
$64,201.7781
1 Tether Gold(XAUT) ke NOK
kr36,148.1514
1 Tether Gold(XAUT) ke NZD
$6,172.5371
1 Tether Gold(XAUT) ke PAB
B/.3,696.13
1 Tether Gold(XAUT) ke PGK
K15,449.8234
1 Tether Gold(XAUT) ke QAR
ر.ق13,453.9132
1 Tether Gold(XAUT) ke RSD
дин.365,916.87

Tether Gold Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Tether Gold, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Tether Gold Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Tether Gold

Berapakah nilai Tether Gold (XAUT) hari ini?
Harga langsung XAUT dalam USD ialah 3,696.13 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XAUT ke USD?
Harga semasa XAUT ke USD ialah $ 3,696.13. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Tether Gold?
Had pasaran untuk XAUT ialah $ 911.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XAUT?
Bekalan edaran XAUT ialah 246.52K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XAUT?
XAUT mencapai harga ATH sebanyak 3,687.4524053668774 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XAUT?
XAUT melihat harga ATL sebanyak 1,408.88233399 USD.
Berapakah jumlah dagangan XAUT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XAUTialah $ 1.08M USD.
Adakah XAUT akan naik lebih tinggi tahun ini?
XAUT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XAUTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:22:05 (UTC+8)

