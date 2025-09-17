Lagi Mengenai XAVA

Avalaunch Logo

AvalaunchHargae(XAVA)

1 XAVA ke USD Harga Langsung:

Avalaunch (XAVA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:17:59 (UTC+8)

Avalaunch (XAVA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

Avalaunch (XAVA) harga masa nyata ialah $ 0.3058. Sepanjang 24 jam yang lalu, XAVA didagangkan antara $ 0.3051 rendah dan $ 0.3122 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XAVA sepanjang masa ialah $ 20.19698708165188, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.1386760254658109.

Dari segi prestasi jangka pendek, XAVA telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +13.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Avalaunch (XAVA) Maklumat Pasaran

No.4054

0.00%

AVAX_CCHAIN

Had Pasaran semasa Avalaunch ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.65K. Bekalan edaran XAVA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.58M.

Avalaunch (XAVA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Avalaunch hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.0308+11.20%
60 Hari$ -0.0124-3.90%
90 Hari$ +0.0773+33.82%
Perubahan Harga Avalaunch Hari Ini

Hari ini, XAVA mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariAvalaunch

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0308 (+11.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Avalaunch

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XAVA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0124 (-3.90%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Avalaunch

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0773 (+33.82%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Avalaunch (XAVA)?

Semak Avalaunchhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Avalaunch (XAVA)

Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

Avalaunch tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Avalaunch pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XAVA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Avalaunch di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Avalaunch anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Avalaunch Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Avalaunch (XAVA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Avalaunch (XAVA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Avalaunch.

Semak Avalaunch ramalan harga sekarang!

Tokenomik Avalaunch (XAVA)

Memahami tokenomik Avalaunch (XAVA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XAVA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Avalaunch (XAVA)

Mencari cara membeli Avalaunch? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Avalaunch di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XAVA kepada Mata Wang Tempatan

1 Avalaunch(XAVA) ke VND
8,047.127
1 Avalaunch(XAVA) ke AUD
A$0.455642
1 Avalaunch(XAVA) ke GBP
0.223234
1 Avalaunch(XAVA) ke EUR
0.256872
1 Avalaunch(XAVA) ke USD
$0.3058
1 Avalaunch(XAVA) ke MYR
RM1.28436
1 Avalaunch(XAVA) ke TRY
12.620366
1 Avalaunch(XAVA) ke JPY
¥44.6468
1 Avalaunch(XAVA) ke ARS
ARS$449.042836
1 Avalaunch(XAVA) ke RUB
25.436444
1 Avalaunch(XAVA) ke INR
26.882878
1 Avalaunch(XAVA) ke IDR
Rp5,013.113952
1 Avalaunch(XAVA) ke KRW
421.792998
1 Avalaunch(XAVA) ke PHP
17.366382
1 Avalaunch(XAVA) ke EGP
￡E.14.699806
1 Avalaunch(XAVA) ke BRL
R$1.617682
1 Avalaunch(XAVA) ke CAD
C$0.418946
1 Avalaunch(XAVA) ke BDT
37.24644
1 Avalaunch(XAVA) ke NGN
457.7826
1 Avalaunch(XAVA) ke COP
$1,189.88309
1 Avalaunch(XAVA) ke ZAR
R.5.299514
1 Avalaunch(XAVA) ke UAH
12.589786
1 Avalaunch(XAVA) ke VES
Bs48.928
1 Avalaunch(XAVA) ke CLP
$290.2042
1 Avalaunch(XAVA) ke PKR
Rs86.798272
1 Avalaunch(XAVA) ke KZT
165.474496
1 Avalaunch(XAVA) ke THB
฿9.687744
1 Avalaunch(XAVA) ke TWD
NT$9.20458
1 Avalaunch(XAVA) ke AED
د.إ1.122286
1 Avalaunch(XAVA) ke CHF
Fr0.238524
1 Avalaunch(XAVA) ke HKD
HK$2.379124
1 Avalaunch(XAVA) ke AMD
֏116.93792
1 Avalaunch(XAVA) ke MAD
.د.م2.743026
1 Avalaunch(XAVA) ke MXN
$5.593082
1 Avalaunch(XAVA) ke SAR
ريال1.14675
1 Avalaunch(XAVA) ke PLN
1.091706
1 Avalaunch(XAVA) ke RON
лв1.302708
1 Avalaunch(XAVA) ke SEK
kr2.819476
1 Avalaunch(XAVA) ke BGN
лв0.50457
1 Avalaunch(XAVA) ke HUF
Ft100.326864
1 Avalaunch(XAVA) ke CZK
6.262784
1 Avalaunch(XAVA) ke KWD
د.ك0.0929632
1 Avalaunch(XAVA) ke ILS
1.018314
1 Avalaunch(XAVA) ke AOA
Kz280.293222
1 Avalaunch(XAVA) ke BHD
.د.ب0.1152866
1 Avalaunch(XAVA) ke BMD
$0.3058
1 Avalaunch(XAVA) ke DKK
kr1.920424
1 Avalaunch(XAVA) ke HNL
L7.999728
1 Avalaunch(XAVA) ke MUR
13.877204
1 Avalaunch(XAVA) ke NAD
$5.311746
1 Avalaunch(XAVA) ke NOK
kr2.984608
1 Avalaunch(XAVA) ke NZD
$0.507628
1 Avalaunch(XAVA) ke PAB
B/.0.3058
1 Avalaunch(XAVA) ke PGK
K1.275186
1 Avalaunch(XAVA) ke QAR
ر.ق1.113112
1 Avalaunch(XAVA) ke RSD
дин.30.191634

Avalaunch Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Avalaunch, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Avalaunch Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Avalaunch

Berapakah nilai Avalaunch (XAVA) hari ini?
Harga langsung XAVA dalam USD ialah 0.3058 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XAVA ke USD?
Harga semasa XAVA ke USD ialah $ 0.3058. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Avalaunch?
Had pasaran untuk XAVA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XAVA?
Bekalan edaran XAVA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XAVA?
XAVA mencapai harga ATH sebanyak 20.19698708165188 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XAVA?
XAVA melihat harga ATL sebanyak 0.1386760254658109 USD.
Berapakah jumlah dagangan XAVA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XAVAialah $ 60.65K USD.
Adakah XAVA akan naik lebih tinggi tahun ini?
XAVA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XAVAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:17:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator XAVA-ke-USD

Jumlah

XAVA
XAVA
USD
USD

1 XAVA = 0.3058 USD

Berdagang XAVA

XAVAUSDT
$0.3058
$0.3058$0.3058
-0.06%

