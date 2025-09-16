Apakah itu XCAD Network (XCAD)

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XCAD Network Berapakah nilai XCAD Network (XCAD) hari ini? Harga langsung XCAD dalam USD ialah 0.02809 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XCAD ke USD? $ 0.02809 . Lihat Harga semasa XCAD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran XCAD Network? Had pasaran untuk XCAD ialah $ 1.34M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XCAD? Bekalan edaran XCAD ialah 47.73M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XCAD? XCAD mencapai harga ATH sebanyak 9.064501091879395 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XCAD? XCAD melihat harga ATL sebanyak 0.027238932577182195 USD . Berapakah jumlah dagangan XCAD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XCADialah $ 95.11K USD . Adakah XCAD akan naik lebih tinggi tahun ini? XCAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XCADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

