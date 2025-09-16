Lagi Mengenai XCAD

XCAD Network Logo

XCAD NetworkHargae(XCAD)

1 XCAD ke USD Harga Langsung:

$0.02806
$0.02806$0.02806
-1.40%1D
USD
XCAD Network (XCAD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:11:16 (UTC+8)

XCAD Network (XCAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0278
$ 0.0278$ 0.0278
24J Rendah
$ 0.02858
$ 0.02858$ 0.02858
24J Tinggi

$ 0.0278
$ 0.0278$ 0.0278

$ 0.02858
$ 0.02858$ 0.02858

$ 9.064501091879395
$ 9.064501091879395$ 9.064501091879395

$ 0.027238932577182195
$ 0.027238932577182195$ 0.027238932577182195

-0.11%

-1.40%

-7.54%

-7.54%

XCAD Network (XCAD) harga masa nyata ialah $ 0.02809. Sepanjang 24 jam yang lalu, XCAD didagangkan antara $ 0.0278 rendah dan $ 0.02858 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XCAD sepanjang masa ialah $ 9.064501091879395, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.027238932577182195.

Dari segi prestasi jangka pendek, XCAD telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -1.40% dalam 24 jam dan -7.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XCAD Network (XCAD) Maklumat Pasaran

No.2067

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 95.11K
$ 95.11K$ 95.11K

$ 5.58M
$ 5.58M$ 5.58M

47.73M
47.73M 47.73M

198,813,157.8570137
198,813,157.8570137 198,813,157.8570137

ETH

Had Pasaran semasa XCAD Network ialah $ 1.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 95.11K. Bekalan edaran XCAD ialah 47.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 198813157.8570137. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.58M.

XCAD Network (XCAD) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk XCAD Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003984-1.40%
30 Hari$ -0.0028-9.07%
60 Hari$ -0.00841-23.05%
90 Hari$ -0.01085-27.87%
Perubahan Harga XCAD Network Hari Ini

Hari ini, XCAD mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0003984 (-1.40%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXCAD Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0028 (-9.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari XCAD Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XCAD mengalami perubahan sebanyak $ -0.00841 (-23.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari XCAD Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01085 (-27.87%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XCAD Network (XCAD)?

Semak XCAD Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu XCAD Network (XCAD)

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

XCAD Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus XCAD Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XCAD ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang XCAD Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian XCAD Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

XCAD Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XCAD Network (XCAD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XCAD Network (XCAD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XCAD Network.

Semak XCAD Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik XCAD Network (XCAD)

Memahami tokenomik XCAD Network (XCAD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XCAD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XCAD Network (XCAD)

Mencari cara membeli XCAD Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah XCAD Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XCAD kepada Mata Wang Tempatan

1 XCAD Network(XCAD) ke VND
739.18835
1 XCAD Network(XCAD) ke AUD
A$0.0418541
1 XCAD Network(XCAD) ke GBP
0.0205057
1 XCAD Network(XCAD) ke EUR
0.0235956
1 XCAD Network(XCAD) ke USD
$0.02809
1 XCAD Network(XCAD) ke MYR
RM0.117978
1 XCAD Network(XCAD) ke TRY
1.1592743
1 XCAD Network(XCAD) ke JPY
¥4.10114
1 XCAD Network(XCAD) ke ARS
ARS$41.0670182
1 XCAD Network(XCAD) ke RUB
2.3339981
1 XCAD Network(XCAD) ke INR
2.4730436
1 XCAD Network(XCAD) ke IDR
Rp460.4917296
1 XCAD Network(XCAD) ke KRW
38.7981889
1 XCAD Network(XCAD) ke PHP
1.5991637
1 XCAD Network(XCAD) ke EGP
￡E.1.3505672
1 XCAD Network(XCAD) ke BRL
R$0.1491579
1 XCAD Network(XCAD) ke CAD
C$0.0384833
1 XCAD Network(XCAD) ke BDT
3.421362
1 XCAD Network(XCAD) ke NGN
41.9878084
1 XCAD Network(XCAD) ke COP
$109.7265625
1 XCAD Network(XCAD) ke ZAR
R.0.4879233
1 XCAD Network(XCAD) ke UAH
1.1564653
1 XCAD Network(XCAD) ke VES
Bs4.4944
1 XCAD Network(XCAD) ke CLP
$26.6855
1 XCAD Network(XCAD) ke PKR
Rs7.9730656
1 XCAD Network(XCAD) ke KZT
15.2000608
1 XCAD Network(XCAD) ke THB
฿0.8896103
1 XCAD Network(XCAD) ke TWD
NT$0.8457899
1 XCAD Network(XCAD) ke AED
د.إ0.1030903
1 XCAD Network(XCAD) ke CHF
Fr0.0219102
1 XCAD Network(XCAD) ke HKD
HK$0.2185402
1 XCAD Network(XCAD) ke AMD
֏10.741616
1 XCAD Network(XCAD) ke MAD
.د.م0.2519673
1 XCAD Network(XCAD) ke MXN
$0.5160133
1 XCAD Network(XCAD) ke SAR
ريال0.1053375
1 XCAD Network(XCAD) ke PLN
0.1008431
1 XCAD Network(XCAD) ke RON
лв0.1202252
1 XCAD Network(XCAD) ke SEK
kr0.2595516
1 XCAD Network(XCAD) ke BGN
лв0.0463485
1 XCAD Network(XCAD) ke HUF
Ft9.2550932
1 XCAD Network(XCAD) ke CZK
0.5772495
1 XCAD Network(XCAD) ke KWD
د.ك0.00856745
1 XCAD Network(XCAD) ke ILS
0.0935397
1 XCAD Network(XCAD) ke AOA
Kz25.6060013
1 XCAD Network(XCAD) ke BHD
.د.ب0.01058993
1 XCAD Network(XCAD) ke BMD
$0.02809
1 XCAD Network(XCAD) ke DKK
kr0.1772479
1 XCAD Network(XCAD) ke HNL
L0.7368007
1 XCAD Network(XCAD) ke MUR
1.2710725
1 XCAD Network(XCAD) ke NAD
$0.4879233
1 XCAD Network(XCAD) ke NOK
kr0.2750011
1 XCAD Network(XCAD) ke NZD
$0.0469103
1 XCAD Network(XCAD) ke PAB
B/.0.02809
1 XCAD Network(XCAD) ke PGK
K0.1174162
1 XCAD Network(XCAD) ke QAR
ر.ق0.1022476
1 XCAD Network(XCAD) ke RSD
дин.2.7823145

XCAD Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XCAD Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web XCAD Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XCAD Network

Berapakah nilai XCAD Network (XCAD) hari ini?
Harga langsung XCAD dalam USD ialah 0.02809 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XCAD ke USD?
Harga semasa XCAD ke USD ialah $ 0.02809. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XCAD Network?
Had pasaran untuk XCAD ialah $ 1.34M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XCAD?
Bekalan edaran XCAD ialah 47.73M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XCAD?
XCAD mencapai harga ATH sebanyak 9.064501091879395 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XCAD?
XCAD melihat harga ATL sebanyak 0.027238932577182195 USD.
Berapakah jumlah dagangan XCAD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XCADialah $ 95.11K USD.
Adakah XCAD akan naik lebih tinggi tahun ini?
XCAD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XCADramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:11:16 (UTC+8)

XCAD Network (XCAD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

