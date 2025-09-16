Apakah itu Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Chia Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak XCH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Chia Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Chia Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Chia Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Chia Network (XCH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Chia Network (XCH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chia Network.

Semak Chia Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Chia Network (XCH)

Memahami tokenomik Chia Network (XCH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XCH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Chia Network (XCH)

Mencari cara membeli Chia Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Chia Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XCH kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Chia Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Chia Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Chia Network Berapakah nilai Chia Network (XCH) hari ini? Harga langsung XCH dalam USD ialah 9.907 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XCH ke USD? $ 9.907 . Lihat Harga semasa XCH ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Chia Network? Had pasaran untuk XCH ialah $ 142.78M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XCH? Bekalan edaran XCH ialah 14.41M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XCH? XCH mencapai harga ATH sebanyak 1,934.50687188 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XCH? XCH melihat harga ATL sebanyak 8.608855748047983 USD . Berapakah jumlah dagangan XCH? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XCHialah $ 81.48K USD . Adakah XCH akan naik lebih tinggi tahun ini? XCH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XCHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Chia Network (XCH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC