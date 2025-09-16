Lagi Mengenai XCH

Maklumat Harga XCH

Kertas putih XCH

Laman Web Rasmi XCH

Tokenomik XCH

Ramalan Harga XCH

Sejarah XCH

XCH Panduan Membeli

Penukar Mata Wang XCH-ke-Fiat

XCH Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Chia Network Logo

Chia NetworkHargae(XCH)

1 XCH ke USD Harga Langsung:

$9.902
$9.902$9.902
+1.85%1D
USD
Chia Network (XCH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:22:19 (UTC+8)

Chia Network (XCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 9.66
$ 9.66$ 9.66
24J Rendah
$ 10.226
$ 10.226$ 10.226
24J Tinggi

$ 9.66
$ 9.66$ 9.66

$ 10.226
$ 10.226$ 10.226

$ 1,934.50687188
$ 1,934.50687188$ 1,934.50687188

$ 8.608855748047983
$ 8.608855748047983$ 8.608855748047983

+0.87%

+1.85%

+0.81%

+0.81%

Chia Network (XCH) harga masa nyata ialah $ 9.907. Sepanjang 24 jam yang lalu, XCH didagangkan antara $ 9.66 rendah dan $ 10.226 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XCH sepanjang masa ialah $ 1,934.50687188, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 8.608855748047983.

Dari segi prestasi jangka pendek, XCH telah berubah sebanyak +0.87% sejak sejam yang lalu, +1.85% dalam 24 jam dan +0.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Chia Network (XCH) Maklumat Pasaran

No.285

$ 142.78M
$ 142.78M$ 142.78M

$ 81.48K
$ 81.48K$ 81.48K

$ 328.83M
$ 328.83M$ 328.83M

14.41M
14.41M 14.41M

33,191,992
33,191,992 33,191,992

2021-04-28 00:00:00

CHIA

Had Pasaran semasa Chia Network ialah $ 142.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 81.48K. Bekalan edaran XCH ialah 14.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 33191992. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 328.83M.

Chia Network (XCH) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Chia Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.17986+1.85%
30 Hari$ +0.133+1.36%
60 Hari$ -1.616-14.03%
90 Hari$ -0.178-1.77%
Perubahan Harga Chia Network Hari Ini

Hari ini, XCH mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.17986 (+1.85%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariChia Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.133 (+1.36%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Chia Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XCH mengalami perubahan sebanyak $ -1.616 (-14.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Chia Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.178 (-1.77%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Chia Network (XCH)?

Semak Chia Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Chia Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XCH ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Chia Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Chia Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Chia Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Chia Network (XCH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Chia Network (XCH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chia Network.

Semak Chia Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Chia Network (XCH)

Memahami tokenomik Chia Network (XCH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XCH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Chia Network (XCH)

Mencari cara membeli Chia Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Chia Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XCH kepada Mata Wang Tempatan

1 Chia Network(XCH) ke VND
260,702.705
1 Chia Network(XCH) ke AUD
A$14.8605
1 Chia Network(XCH) ke GBP
7.23211
1 Chia Network(XCH) ke EUR
8.32188
1 Chia Network(XCH) ke USD
$9.907
1 Chia Network(XCH) ke MYR
RM41.6094
1 Chia Network(XCH) ke TRY
408.96096
1 Chia Network(XCH) ke JPY
¥1,446.422
1 Chia Network(XCH) ke ARS
ARS$14,483.83586
1 Chia Network(XCH) ke RUB
824.2624
1 Chia Network(XCH) ke INR
872.01414
1 Chia Network(XCH) ke IDR
Rp162,409.81008
1 Chia Network(XCH) ke KRW
13,702.56984
1 Chia Network(XCH) ke PHP
562.7176
1 Chia Network(XCH) ke EGP
￡E.476.32856
1 Chia Network(XCH) ke BRL
R$52.5071
1 Chia Network(XCH) ke CAD
C$13.57259
1 Chia Network(XCH) ke BDT
1,206.6726
1 Chia Network(XCH) ke NGN
14,808.58732
1 Chia Network(XCH) ke COP
$38,548.63235
1 Chia Network(XCH) ke ZAR
R.171.98552
1 Chia Network(XCH) ke UAH
407.87119
1 Chia Network(XCH) ke VES
Bs1,585.12
1 Chia Network(XCH) ke CLP
$9,411.65
1 Chia Network(XCH) ke PKR
Rs2,812.00288
1 Chia Network(XCH) ke KZT
5,360.87584
1 Chia Network(XCH) ke THB
฿314.25004
1 Chia Network(XCH) ke TWD
NT$298.10163
1 Chia Network(XCH) ke AED
د.إ36.35869
1 Chia Network(XCH) ke CHF
Fr7.72746
1 Chia Network(XCH) ke HKD
HK$77.07646
1 Chia Network(XCH) ke AMD
֏3,788.4368
1 Chia Network(XCH) ke MAD
.د.م88.86579
1 Chia Network(XCH) ke MXN
$181.49624
1 Chia Network(XCH) ke SAR
ريال37.15125
1 Chia Network(XCH) ke PLN
35.56613
1 Chia Network(XCH) ke RON
лв42.30289
1 Chia Network(XCH) ke SEK
kr91.54068
1 Chia Network(XCH) ke BGN
лв16.34655
1 Chia Network(XCH) ke HUF
Ft3,263.16766
1 Chia Network(XCH) ke CZK
203.48978
1 Chia Network(XCH) ke KWD
د.ك3.011728
1 Chia Network(XCH) ke ILS
32.99031
1 Chia Network(XCH) ke AOA
Kz9,030.92399
1 Chia Network(XCH) ke BHD
.د.ب3.734939
1 Chia Network(XCH) ke BMD
$9.907
1 Chia Network(XCH) ke DKK
kr62.4141
1 Chia Network(XCH) ke HNL
L259.86061
1 Chia Network(XCH) ke MUR
448.29175
1 Chia Network(XCH) ke NAD
$172.08459
1 Chia Network(XCH) ke NOK
kr96.89046
1 Chia Network(XCH) ke NZD
$16.54469
1 Chia Network(XCH) ke PAB
B/.9.907
1 Chia Network(XCH) ke PGK
K41.41126
1 Chia Network(XCH) ke QAR
ر.ق36.06148
1 Chia Network(XCH) ke RSD
дин.980.793

Chia Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Chia Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Chia Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Chia Network

Berapakah nilai Chia Network (XCH) hari ini?
Harga langsung XCH dalam USD ialah 9.907 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XCH ke USD?
Harga semasa XCH ke USD ialah $ 9.907. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Chia Network?
Had pasaran untuk XCH ialah $ 142.78M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XCH?
Bekalan edaran XCH ialah 14.41M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XCH?
XCH mencapai harga ATH sebanyak 1,934.50687188 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XCH?
XCH melihat harga ATL sebanyak 8.608855748047983 USD.
Berapakah jumlah dagangan XCH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XCHialah $ 81.48K USD.
Adakah XCH akan naik lebih tinggi tahun ini?
XCH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XCHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:22:19 (UTC+8)

Chia Network (XCH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator XCH-ke-USD

Jumlah

XCH
XCH
USD
USD

1 XCH = 9.907 USD

Berdagang XCH

XCHUSDT
$9.902
$9.902$9.902
+1.86%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan