Tokenomik Chia Network (XCH)

Lihat cerapan utama tentang Chia Network (XCH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Chia Network (XCH) Maklumat

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Laman Web Rasmi:
https://www.chia.net/
Kertas putih:
https://docs.chia.net/green-paper-abstract/
Peneroka Blok:
https://www.spacescan.io/

Chia Network (XCH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Chia Network (XCH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 140.85M
$ 140.85M
Jumlah Bekalan:
$ 33.19M
$ 33.19M
Bekalan Edaran:
$ 14.41M
$ 14.41M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 324.39M
$ 324.39M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2,751
$ 2,751
Terendah Sepanjang Masa:
$ 8.608855748047983
$ 8.608855748047983
Harga Semasa:
$ 9.773
$ 9.773

Tokenomik Chia Network (XCH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Chia Network (XCH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XCH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XCH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XCH, terokai XCH harga langsung token!

Chia Network (XCH) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga XCH membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

XCH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju XCH? Halaman ramalan harga XCH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

