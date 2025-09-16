Apakah itu Chainge (XCHNG)

$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.

Tokenomik Chainge (XCHNG)

Memahami tokenomik Chainge (XCHNG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XCHNG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Chainge Berapakah nilai Chainge (XCHNG) hari ini? Harga langsung XCHNG dalam USD ialah 0.00227 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XCHNG ke USD? $ 0.00227 . Lihat Harga semasa XCHNG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Chainge? Had pasaran untuk XCHNG ialah $ 1.08M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XCHNG? Bekalan edaran XCHNG ialah 474.05M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XCHNG? XCHNG mencapai harga ATH sebanyak 0.27474634699379424 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XCHNG? XCHNG melihat harga ATL sebanyak 0.002052567826254482 USD . Berapakah jumlah dagangan XCHNG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XCHNGialah $ 9.96K USD . Adakah XCHNG akan naik lebih tinggi tahun ini? XCHNG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XCHNGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Chainge (XCHNG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

