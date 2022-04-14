Tokenomik Chainge (XCHNG)

Tokenomik Chainge (XCHNG)

Lihat cerapan utama tentang Chainge (XCHNG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Chainge (XCHNG) Maklumat

$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.

Laman Web Rasmi:
https://www.chainge.finance/
Kertas putih:
https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/
Peneroka Blok:
http://fsnex.com

Chainge (XCHNG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Chainge (XCHNG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 891.21K
$ 891.21K$ 891.21K
Jumlah Bekalan:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Bekalan Edaran:
$ 474.05M
$ 474.05M$ 474.05M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.27548
$ 0.27548$ 0.27548
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.001490421308145937
$ 0.001490421308145937$ 0.001490421308145937
Harga Semasa:
$ 0.00188
$ 0.00188$ 0.00188

Tokenomik Chainge (XCHNG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Chainge (XCHNG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XCHNG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XCHNG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XCHNG, terokai XCHNG harga langsung token!

Cara Membeli XCHNG

Berminat untuk menambah Chainge (XCHNG) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli XCHNG, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Chainge (XCHNG) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga XCHNG membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

XCHNG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju XCHNG? Halaman ramalan harga XCHNG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.