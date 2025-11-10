xCellar Harga Hari Ini

Harga langsung xCellar (XCL) hari ini ialah $ 0.00783, dengan 1.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XCL kepada USD penukaran adalah $ 0.00783 setiap XCL.

xCellar kini berada pada kedudukan #1300 mengikut permodalan pasaran pada $ 7.31M, dengan bekalan edaran sebanyak 933.00M XCL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XCL didagangkan antara $ 0.00623 (rendah) dan $ 0.00864 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.026490940102004847, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.003302833984825292.

Dalam prestasi jangka pendek, XCL dipindahkan +11.06% dalam sejam terakhir dan -26.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 150.52K.

xCellar (XCL) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1300 Modal Pasaran $ 7.31M$ 7.31M $ 7.31M Kelantangan (24J) $ 150.52K$ 150.52K $ 150.52K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.44M$ 7.44M $ 7.44M Bekalan Peredaran 933.00M 933.00M 933.00M Bekalan Maks 950,000,000 950,000,000 950,000,000 Jumlah Bekalan 950,000,000 950,000,000 950,000,000 Kadar Peredaran 98.21% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa xCellar ialah $ 7.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 150.52K. Bekalan edaran XCL ialah 933.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 950000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.44M.