Lagi Mengenai XCN

Maklumat Harga XCN

Kertas putih XCN

Laman Web Rasmi XCN

Tokenomik XCN

Ramalan Harga XCN

Sejarah XCN

XCN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang XCN-ke-Fiat

XCN Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

ONYXCOIN Logo

ONYXCOINHargae(XCN)

1 XCN ke USD Harga Langsung:

$0.0112596
$0.0112596$0.0112596
+0.20%1D
USD
ONYXCOIN (XCN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:11:23 (UTC+8)

ONYXCOIN (XCN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0109071
$ 0.0109071$ 0.0109071
24J Rendah
$ 0.0115983
$ 0.0115983$ 0.0115983
24J Tinggi

$ 0.0109071
$ 0.0109071$ 0.0109071

$ 0.0115983
$ 0.0115983$ 0.0115983

$ 0.18411197329148696
$ 0.18411197329148696$ 0.18411197329148696

$ 0.000703834566724479
$ 0.000703834566724479$ 0.000703834566724479

-1.26%

+0.20%

+4.61%

+4.61%

ONYXCOIN (XCN) harga masa nyata ialah $ 0.0112596. Sepanjang 24 jam yang lalu, XCN didagangkan antara $ 0.0109071 rendah dan $ 0.0115983 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XCN sepanjang masa ialah $ 0.18411197329148696, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000703834566724479.

Dari segi prestasi jangka pendek, XCN telah berubah sebanyak -1.26% sejak sejam yang lalu, +0.20% dalam 24 jam dan +4.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ONYXCOIN (XCN) Maklumat Pasaran

No.144

$ 394.58M
$ 394.58M$ 394.58M

$ 15.98K
$ 15.98K$ 15.98K

$ 775.70M
$ 775.70M$ 775.70M

35.04B
35.04B 35.04B

68,892,071,756.90897
68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897

48,402,432,408.486084
48,402,432,408.486084 48,402,432,408.486084

50.86%

0.01%

ETH

Had Pasaran semasa ONYXCOIN ialah $ 394.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.98K. Bekalan edaran XCN ialah 35.04B, dengan jumlah bekalan sebanyak 48402432408.486084. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 775.70M.

ONYXCOIN (XCN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk ONYXCOIN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000022474+0.20%
30 Hari$ -0.0016096-12.51%
60 Hari$ -0.0070767-38.60%
90 Hari$ -0.0023647-17.36%
Perubahan Harga ONYXCOIN Hari Ini

Hari ini, XCN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000022474 (+0.20%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariONYXCOIN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0016096 (-12.51%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari ONYXCOIN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XCN mengalami perubahan sebanyak $ -0.0070767 (-38.60%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari ONYXCOIN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0023647 (-17.36%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga ONYXCOIN (XCN)?

Semak ONYXCOINhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu ONYXCOIN (XCN)

Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

ONYXCOIN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus ONYXCOIN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XCN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang ONYXCOIN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian ONYXCOIN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

ONYXCOIN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai ONYXCOIN (XCN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset ONYXCOIN (XCN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk ONYXCOIN.

Semak ONYXCOIN ramalan harga sekarang!

Tokenomik ONYXCOIN (XCN)

Memahami tokenomik ONYXCOIN (XCN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XCN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli ONYXCOIN (XCN)

Mencari cara membeli ONYXCOIN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah ONYXCOIN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XCN kepada Mata Wang Tempatan

1 ONYXCOIN(XCN) ke VND
296.296374
1 ONYXCOIN(XCN) ke AUD
A$0.016776804
1 ONYXCOIN(XCN) ke GBP
0.008219508
1 ONYXCOIN(XCN) ke EUR
0.009458064
1 ONYXCOIN(XCN) ke USD
$0.0112596
1 ONYXCOIN(XCN) ke MYR
RM0.04729032
1 ONYXCOIN(XCN) ke TRY
0.464683692
1 ONYXCOIN(XCN) ke JPY
¥1.6439016
1 ONYXCOIN(XCN) ke ARS
ARS$16.461310008
1 ONYXCOIN(XCN) ke RUB
0.935560164
1 ONYXCOIN(XCN) ke INR
0.991295184
1 ONYXCOIN(XCN) ke IDR
Rp184.583577024
1 ONYXCOIN(XCN) ke KRW
15.551872116
1 ONYXCOIN(XCN) ke PHP
0.641009028
1 ONYXCOIN(XCN) ke EGP
￡E.0.541361568
1 ONYXCOIN(XCN) ke BRL
R$0.059788476
1 ONYXCOIN(XCN) ke CAD
C$0.015425652
1 ONYXCOIN(XCN) ke BDT
1.37141928
1 ONYXCOIN(XCN) ke NGN
16.830399696
1 ONYXCOIN(XCN) ke COP
$43.9828125
1 ONYXCOIN(XCN) ke ZAR
R.0.195579252
1 ONYXCOIN(XCN) ke UAH
0.463557732
1 ONYXCOIN(XCN) ke VES
Bs1.801536
1 ONYXCOIN(XCN) ke CLP
$10.69662
1 ONYXCOIN(XCN) ke PKR
Rs3.195924864
1 ONYXCOIN(XCN) ke KZT
6.092794752
1 ONYXCOIN(XCN) ke THB
฿0.356591532
1 ONYXCOIN(XCN) ke TWD
NT$0.339026556
1 ONYXCOIN(XCN) ke AED
د.إ0.041322732
1 ONYXCOIN(XCN) ke CHF
Fr0.008782488
1 ONYXCOIN(XCN) ke HKD
HK$0.087599688
1 ONYXCOIN(XCN) ke AMD
֏4.30567104
1 ONYXCOIN(XCN) ke MAD
.د.م0.100998612
1 ONYXCOIN(XCN) ke MXN
$0.206838852
1 ONYXCOIN(XCN) ke SAR
ريال0.0422235
1 ONYXCOIN(XCN) ke PLN
0.040421964
1 ONYXCOIN(XCN) ke RON
лв0.048191088
1 ONYXCOIN(XCN) ke SEK
kr0.104038704
1 ONYXCOIN(XCN) ke BGN
лв0.01857834
1 ONYXCOIN(XCN) ke HUF
Ft3.709813008
1 ONYXCOIN(XCN) ke CZK
0.23138478
1 ONYXCOIN(XCN) ke KWD
د.ك0.003434178
1 ONYXCOIN(XCN) ke ILS
0.037494468
1 ONYXCOIN(XCN) ke AOA
Kz10.263913572
1 ONYXCOIN(XCN) ke BHD
.د.ب0.0042448692
1 ONYXCOIN(XCN) ke BMD
$0.0112596
1 ONYXCOIN(XCN) ke DKK
kr0.071048076
1 ONYXCOIN(XCN) ke HNL
L0.295339308
1 ONYXCOIN(XCN) ke MUR
0.5094969
1 ONYXCOIN(XCN) ke NAD
$0.195579252
1 ONYXCOIN(XCN) ke NOK
kr0.110231484
1 ONYXCOIN(XCN) ke NZD
$0.018803532
1 ONYXCOIN(XCN) ke PAB
B/.0.0112596
1 ONYXCOIN(XCN) ke PGK
K0.047065128
1 ONYXCOIN(XCN) ke QAR
ر.ق0.040984944
1 ONYXCOIN(XCN) ke RSD
дин.1.11526338

ONYXCOIN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang ONYXCOIN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web ONYXCOIN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai ONYXCOIN

Berapakah nilai ONYXCOIN (XCN) hari ini?
Harga langsung XCN dalam USD ialah 0.0112596 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XCN ke USD?
Harga semasa XCN ke USD ialah $ 0.0112596. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran ONYXCOIN?
Had pasaran untuk XCN ialah $ 394.58M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XCN?
Bekalan edaran XCN ialah 35.04B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XCN?
XCN mencapai harga ATH sebanyak 0.18411197329148696 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XCN?
XCN melihat harga ATL sebanyak 0.000703834566724479 USD.
Berapakah jumlah dagangan XCN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XCNialah $ 15.98K USD.
Adakah XCN akan naik lebih tinggi tahun ini?
XCN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XCNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:11:23 (UTC+8)

ONYXCOIN (XCN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator XCN-ke-USD

Jumlah

XCN
XCN
USD
USD

1 XCN = 0.0112596 USD

Berdagang XCN

XCNUSDT
$0.0112596
$0.0112596$0.0112596
+0.20%
XCNUSDC
$0.011232
$0.011232$0.011232
+0.31%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan