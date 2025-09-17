Apakah itu XCarnival (XCV)

XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

XCarnival Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XCarnival (XCV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XCarnival (XCV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XCarnival.

Tokenomik XCarnival (XCV)

Memahami tokenomik XCarnival (XCV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XCV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XCarnival (XCV)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XCarnival Berapakah nilai XCarnival (XCV) hari ini? Harga langsung XCV dalam USD ialah 0.001106 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XCV ke USD? $ 0.001106 . Lihat Harga semasa XCV ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran XCarnival? Had pasaran untuk XCV ialah $ 874.45K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XCV? Bekalan edaran XCV ialah 790.64M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XCV? XCV mencapai harga ATH sebanyak 1.9394895604124345 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XCV? XCV melihat harga ATL sebanyak 0.000264223930471337 USD . Berapakah jumlah dagangan XCV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XCVialah $ 56.99K USD . Adakah XCV akan naik lebih tinggi tahun ini? XCV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XCVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

XCarnival (XCV) Kemas Kini Industri Penting

