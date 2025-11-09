Xeleb Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Xeleb Protocol (XCX) hari ini ialah $ 0.02027, dengan 2.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XCX kepada USD penukaran adalah $ 0.02027 setiap XCX.

Xeleb Protocol kini berada pada kedudukan #1752 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.20M, dengan bekalan edaran sebanyak 108.30M XCX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XCX didagangkan antara $ 0.01929 (rendah) dan $ 0.02414 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.09145411179261065, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.018251984968057314.

Dalam prestasi jangka pendek, XCX dipindahkan +0.84% dalam sejam terakhir dan -11.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 172.59K.

Xeleb Protocol (XCX) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1752 Modal Pasaran $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Kelantangan (24J) $ 172.59K$ 172.59K $ 172.59K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.27M$ 20.27M $ 20.27M Bekalan Peredaran 108.30M 108.30M 108.30M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 999,833,384.8976203 999,833,384.8976203 999,833,384.8976203 Kadar Peredaran 10.83% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Xeleb Protocol ialah $ 2.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 172.59K. Bekalan edaran XCX ialah 108.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999833384.8976203. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.27M.