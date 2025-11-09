BursaDEX+
Harga Xeleb Protocol langsung hari ini ialah 0.02027 USD.XCX modal pasaran ialah 2,195,241 USD.

Xeleb ProtocolHargae(XCX)

$0.02054
+2.64%1D
Xeleb Protocol (XCX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:51:29 (UTC+8)

Xeleb Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Xeleb Protocol (XCX) hari ini ialah $ 0.02027, dengan 2.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XCX kepada USD penukaran adalah $ 0.02027 setiap XCX.

Xeleb Protocol kini berada pada kedudukan #1752 mengikut permodalan pasaran pada $ 2.20M, dengan bekalan edaran sebanyak 108.30M XCX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XCX didagangkan antara $ 0.01929 (rendah) dan $ 0.02414 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.09145411179261065, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.018251984968057314.

Dalam prestasi jangka pendek, XCX dipindahkan +0.84% dalam sejam terakhir dan -11.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 172.59K.

Xeleb Protocol (XCX) Maklumat Pasaran

No.1752

$ 2.20M
$ 172.59K
$ 20.27M
108.30M
1,000,000,000
999,833,384.8976203
10.83%

BSC

Had Pasaran semasa Xeleb Protocol ialah $ 2.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 172.59K. Bekalan edaran XCX ialah 108.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999833384.8976203. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.27M.

Xeleb Protocol Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01929
24J Rendah
$ 0.02414
24J Tinggi

$ 0.01929
$ 0.02414
$ 0.09145411179261065
$ 0.018251984968057314
+0.84%

+2.64%

-11.76%

-11.76%

Xeleb Protocol (XCX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Xeleb Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0005283+2.64%
30 Hari$ -0.03414-62.75%
60 Hari$ -0.0156-43.50%
90 Hari$ -0.05387-72.66%
Perubahan Harga Xeleb Protocol Hari Ini

Hari ini, XCX mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0005283 (+2.64%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXeleb Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.03414 (-62.75%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Xeleb Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XCX mengalami perubahan sebanyak $ -0.0156 (-43.50%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Xeleb Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.05387 (-72.66%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Xeleb Protocol (XCX)?

Semak Xeleb Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Xeleb Protocol

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Xeleb Protocol pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Xeleb Protocol?

XCX price factors include market sentiment, trading volume, protocol adoption, tokenomics, partnerships, regulatory news, overall crypto market trends, liquidity, whale movements, development updates, competitor performance, and macroeconomic conditions affecting DeFi sector.

Mengapa orang ingin tahu harga Xeleb Protocol hari ini?

People want to know Xeleb Protocol (XCX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, timing market entry/exit points, assessing investment opportunities, and staying updated on market volatility for risk management purposes.

Ramalan Harga untuk Xeleb Protocol

Xeleb Protocol (XCX) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XCX pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Xeleb Protocol (XCX) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Xeleb Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Xeleb Protocol yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk XCX ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Xeleb Protocol Ramalan Harga.

Perihal Xeleb Protocol

XCX is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate transactions and transfers of value in a secure and efficient manner. The asset uses a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. XCX's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its issuance model is based on mining, a process where new XCX coins are generated as a reward for participants who contribute their computing power to maintain and secure the network.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Xeleb Protocol dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Xeleb Protocol? Membeli XCX adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Xeleb Protocol. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Xeleb Protocol (XCX) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 108.30M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Xeleb Protocol akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Xeleb Protocol (XCX)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Xeleb Protocol

Memiliki Xeleb Protocol membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Xeleb Protocol (XCX) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Xeleb Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Xeleb Protocol

Berapakah nilai 1 Xeleb Protocol pada tahun 2030?
Jika Xeleb Protocol berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Xeleb Protocol berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:51:29 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.02054
+2.64%
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

