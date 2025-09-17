Apakah itu XDB CHAIN (XDB)

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

Tokenomik XDB CHAIN (XDB)

Memahami tokenomik XDB CHAIN (XDB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XDB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XDB CHAIN Berapakah nilai XDB CHAIN (XDB) hari ini? Harga langsung XDB dalam USD ialah 0.0006175 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XDB ke USD? $ 0.0006175 . Lihat Harga semasa XDB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran XDB CHAIN? Had pasaran untuk XDB ialah $ 10.62M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XDB? Bekalan edaran XDB ialah 17.20B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XDB? XDB mencapai harga ATH sebanyak 1.0288635012534548 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XDB? XDB melihat harga ATL sebanyak 0.000213677202181352 USD . Berapakah jumlah dagangan XDB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XDBialah $ 39.91K USD . Adakah XDB akan naik lebih tinggi tahun ini? XDB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XDBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

XDB CHAIN (XDB) Kemas Kini Industri Penting

