Tokenomik XDB CHAIN (XDB)

Lihat cerapan utama tentang XDB CHAIN (XDB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

XDB CHAIN (XDB) Maklumat

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

Laman Web Rasmi:
http://www.xdbchain.com
Kertas putih:
https://xdbchain.com/wp-content/uploads/2023/12/xdb_chain_whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://explorer.xdbchain.com

XDB CHAIN (XDB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk XDB CHAIN (XDB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.91M
$ 10.91M
Jumlah Bekalan:
$ 18.97B
$ 18.97B
Bekalan Edaran:
$ 17.20B
$ 17.20B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.03M
$ 12.03M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.002445
$ 0.002445
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000213677202181352
$ 0.000213677202181352
Harga Semasa:
$ 0.0006341
$ 0.0006341

Tokenomik XDB CHAIN (XDB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik XDB CHAIN (XDB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XDB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XDB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XDB, terokai XDB harga langsung token!

