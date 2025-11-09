XDOG Harga Hari Ini

Harga langsung XDOG (XDOG) hari ini ialah $ 0.007472, dengan 1.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XDOG kepada USD penukaran adalah $ 0.007472 setiap XDOG.

XDOG kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- XDOG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XDOG didagangkan antara $ 0.007211 (rendah) dan $ 0.008345 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, XDOG dipindahkan +0.22% dalam sejam terakhir dan -4.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 54.79K.

XDOG (XDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 54.79K$ 54.79K $ 54.79K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam XLAYER

Had Pasaran semasa XDOG ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 54.79K. Bekalan edaran XDOG ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.