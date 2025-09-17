Lagi Mengenai XEL

XELIS Logo

XELISHargae(XEL)

1 XEL ke USD Harga Langsung:

$1.415
$1.415$1.415
+0.49%1D
USD
XELIS (XEL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:59:40 (UTC+8)

XELIS (XEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.373
$ 1.373$ 1.373
24J Rendah
$ 1.499
$ 1.499$ 1.499
24J Tinggi

$ 1.373
$ 1.373$ 1.373

$ 1.499
$ 1.499$ 1.499

$ 12.72384266980139
$ 12.72384266980139$ 12.72384266980139

$ 0.9827279361454504
$ 0.9827279361454504$ 0.9827279361454504

+0.49%

+0.49%

+3.89%

+3.89%

XELIS (XEL) harga masa nyata ialah $ 1.415. Sepanjang 24 jam yang lalu, XEL didagangkan antara $ 1.373 rendah dan $ 1.499 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XEL sepanjang masa ialah $ 12.72384266980139, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.9827279361454504.

Dari segi prestasi jangka pendek, XEL telah berubah sebanyak +0.49% sejak sejam yang lalu, +0.49% dalam 24 jam dan +3.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XELIS (XEL) Maklumat Pasaran

No.1457

$ 5.26M
$ 5.26M$ 5.26M

$ 26.79K
$ 26.79K$ 26.79K

$ 26.04M
$ 26.04M$ 26.04M

3.72M
3.72M 3.72M

18,400,000
18,400,000 18,400,000

3,717,949.67301182
3,717,949.67301182 3,717,949.67301182

20.20%

XELIS

Had Pasaran semasa XELIS ialah $ 5.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 26.79K. Bekalan edaran XEL ialah 3.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3717949.67301182. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.04M.

XELIS (XEL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk XELIS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0069+0.49%
30 Hari$ -0.183-11.46%
60 Hari$ -0.335-19.15%
90 Hari$ +0.239+20.32%
Perubahan Harga XELIS Hari Ini

Hari ini, XEL mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0069 (+0.49%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXELIS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.183 (-11.46%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari XELIS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XEL mengalami perubahan sebanyak $ -0.335 (-19.15%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari XELIS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.239 (+20.32%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XELIS (XEL)?

Semak XELIShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu XELIS (XEL)

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

XELIS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus XELIS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XEL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang XELIS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian XELIS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

XELIS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XELIS (XEL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XELIS (XEL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XELIS.

Semak XELIS ramalan harga sekarang!

Tokenomik XELIS (XEL)

Memahami tokenomik XELIS (XEL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XEL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XELIS (XEL)

Mencari cara membeli XELIS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah XELIS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XEL kepada Mata Wang Tempatan

XELIS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XELIS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web XELIS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XELIS

Berapakah nilai XELIS (XEL) hari ini?
Harga langsung XEL dalam USD ialah 1.415 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XEL ke USD?
Harga semasa XEL ke USD ialah $ 1.415. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XELIS?
Had pasaran untuk XEL ialah $ 5.26M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XEL?
Bekalan edaran XEL ialah 3.72M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XEL?
XEL mencapai harga ATH sebanyak 12.72384266980139 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XEL?
XEL melihat harga ATL sebanyak 0.9827279361454504 USD.
Berapakah jumlah dagangan XEL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XELialah $ 26.79K USD.
Adakah XEL akan naik lebih tinggi tahun ini?
XEL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XELramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:59:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

