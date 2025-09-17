Apakah itu XELIS (XEL)

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

XELIS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami.











XELIS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XELIS (XEL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XELIS (XEL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XELIS.



Tokenomik XELIS (XEL)

Memahami tokenomik XELIS (XEL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XEL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XELIS (XEL)

Mencari cara membeli XELIS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan!

XEL kepada Mata Wang Tempatan



XELIS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XELIS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XELIS Berapakah nilai XELIS (XEL) hari ini? Harga langsung XEL dalam USD ialah 1.415 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XEL ke USD? $ 1.415 . Lihat Harga semasa XEL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran XELIS? Had pasaran untuk XEL ialah $ 5.26M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XEL? Bekalan edaran XEL ialah 3.72M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XEL? XEL mencapai harga ATH sebanyak 12.72384266980139 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XEL? XEL melihat harga ATL sebanyak 0.9827279361454504 USD . Berapakah jumlah dagangan XEL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XELialah $ 26.79K USD . Adakah XEL akan naik lebih tinggi tahun ini? XEL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XELramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

XELIS (XEL) Kemas Kini Industri Penting

