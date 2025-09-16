Lagi Mengenai XELS

$0.042933
XELS (XELS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:22:41 (UTC+8)

XELS (XELS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.042933
24J Rendah
$ 0.043033
24J Tinggi

$ 0.042933
$ 0.043033
$ 5.4720479829280375
$ 0.035240446976008484
0.00%

0.00%

-0.79%

-0.79%

XELS (XELS) harga masa nyata ialah $ 0.042933. Sepanjang 24 jam yang lalu, XELS didagangkan antara $ 0.042933 rendah dan $ 0.043033 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XELS sepanjang masa ialah $ 5.4720479829280375, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.035240446976008484.

Dari segi prestasi jangka pendek, XELS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -0.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XELS (XELS) Maklumat Pasaran

No.2229

$ 901.59K
$ 26.29K
$ 901.59K
21.00M
21,000,000
21,000,000
100.00%

2021-04-30 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa XELS ialah $ 901.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 26.29K. Bekalan edaran XELS ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 901.59K.

XELS (XELS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk XELS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.00005-0.12%
60 Hari$ -0.000606-1.40%
90 Hari$ +0.000235+0.55%
Perubahan Harga XELS Hari Ini

Hari ini, XELS mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXELS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00005 (-0.12%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari XELS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XELS mengalami perubahan sebanyak $ -0.000606 (-1.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari XELS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000235 (+0.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XELS (XELS)?

Semak XELShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu XELS (XELS)

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

XELS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus XELS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XELS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang XELS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian XELS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

XELS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XELS (XELS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XELS (XELS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XELS.

Semak XELS ramalan harga sekarang!

Tokenomik XELS (XELS)

Memahami tokenomik XELS (XELS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XELS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XELS (XELS)

Mencari cara membeli XELS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah XELS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XELS kepada Mata Wang Tempatan

1 XELS(XELS) ke VND
1,129.781895
1 XELS(XELS) ke AUD
A$0.0643995
1 XELS(XELS) ke GBP
0.03134109
1 XELS(XELS) ke EUR
0.03606372
1 XELS(XELS) ke USD
$0.042933
1 XELS(XELS) ke MYR
RM0.1803186
1 XELS(XELS) ke TRY
1.77227424
1 XELS(XELS) ke JPY
¥6.268218
1 XELS(XELS) ke ARS
ARS$62.76718734
1 XELS(XELS) ke RUB
3.5720256
1 XELS(XELS) ke INR
3.77896266
1 XELS(XELS) ke IDR
Rp703.81955952
1 XELS(XELS) ke KRW
59.38149096
1 XELS(XELS) ke PHP
2.4385944
1 XELS(XELS) ke EGP
￡E.2.06421864
1 XELS(XELS) ke BRL
R$0.2275449
1 XELS(XELS) ke CAD
C$0.05881821
1 XELS(XELS) ke BDT
5.2292394
1 XELS(XELS) ke NGN
64.17453108
1 XELS(XELS) ke COP
$167.05444965
1 XELS(XELS) ke ZAR
R.0.74531688
1 XELS(XELS) ke UAH
1.76755161
1 XELS(XELS) ke VES
Bs6.86928
1 XELS(XELS) ke CLP
$40.78635
1 XELS(XELS) ke PKR
Rs12.18610272
1 XELS(XELS) ke KZT
23.23190496
1 XELS(XELS) ke THB
฿1.36183476
1 XELS(XELS) ke TWD
NT$1.29185397
1 XELS(XELS) ke AED
د.إ0.15756411
1 XELS(XELS) ke CHF
Fr0.03348774
1 XELS(XELS) ke HKD
HK$0.33401874
1 XELS(XELS) ke AMD
֏16.4175792
1 XELS(XELS) ke MAD
.د.م0.38510901
1 XELS(XELS) ke MXN
$0.78653256
1 XELS(XELS) ke SAR
ريال0.16099875
1 XELS(XELS) ke PLN
0.15412947
1 XELS(XELS) ke RON
лв0.18332391
1 XELS(XELS) ke SEK
kr0.39670092
1 XELS(XELS) ke BGN
лв0.07083945
1 XELS(XELS) ke HUF
Ft14.14127154
1 XELS(XELS) ke CZK
0.88184382
1 XELS(XELS) ke KWD
د.ك0.013051632
1 XELS(XELS) ke ILS
0.14296689
1 XELS(XELS) ke AOA
Kz39.13643481
1 XELS(XELS) ke BHD
.د.ب0.016185741
1 XELS(XELS) ke BMD
$0.042933
1 XELS(XELS) ke DKK
kr0.2704779
1 XELS(XELS) ke HNL
L1.12613259
1 XELS(XELS) ke MUR
1.94271825
1 XELS(XELS) ke NAD
$0.74574621
1 XELS(XELS) ke NOK
kr0.41988474
1 XELS(XELS) ke NZD
$0.07169811
1 XELS(XELS) ke PAB
B/.0.042933
1 XELS(XELS) ke PGK
K0.17945994
1 XELS(XELS) ke QAR
ر.ق0.15627612
1 XELS(XELS) ke RSD
дин.4.250367

XELS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XELS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web XELS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XELS

Berapakah nilai XELS (XELS) hari ini?
Harga langsung XELS dalam USD ialah 0.042933 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XELS ke USD?
Harga semasa XELS ke USD ialah $ 0.042933. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XELS?
Had pasaran untuk XELS ialah $ 901.59K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XELS?
Bekalan edaran XELS ialah 21.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XELS?
XELS mencapai harga ATH sebanyak 5.4720479829280375 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XELS?
XELS melihat harga ATL sebanyak 0.035240446976008484 USD.
Berapakah jumlah dagangan XELS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XELSialah $ 26.29K USD.
Adakah XELS akan naik lebih tinggi tahun ini?
XELS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XELSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:22:41 (UTC+8)

XELS (XELS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

