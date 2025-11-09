X Empire Harga Hari Ini

Harga langsung X Empire (XEMPIRE) hari ini ialah $ 0.00003142, dengan 0.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XEMPIRE kepada USD penukaran adalah $ 0.00003142 setiap XEMPIRE.

X Empire kini berada pada kedudukan #782 mengikut permodalan pasaran pada $ 21.68M, dengan bekalan edaran sebanyak 690.00B XEMPIRE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XEMPIRE didagangkan antara $ 0.00003024 (rendah) dan $ 0.00003185 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000579987908814942, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000026116313720794.

Dalam prestasi jangka pendek, XEMPIRE dipindahkan -0.76% dalam sejam terakhir dan -2.88% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 56.49K.

X Empire (XEMPIRE) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.782 Modal Pasaran $ 21.68M$ 21.68M $ 21.68M Kelantangan (24J) $ 56.49K$ 56.49K $ 56.49K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.68M$ 21.68M $ 21.68M Bekalan Peredaran 690.00B 690.00B 690.00B Bekalan Maks 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Jumlah Bekalan 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Kadar Peredaran 100.00% Rantaian Blok Awam TONCOIN

Had Pasaran semasa X Empire ialah $ 21.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 56.49K. Bekalan edaran XEMPIRE ialah 690.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 690000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.68M.