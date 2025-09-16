Lagi Mengenai XEN

Maklumat Harga XEN

Kertas putih XEN

Laman Web Rasmi XEN

Tokenomik XEN

Ramalan Harga XEN

Sejarah XEN

XEN Panduan Membeli

Penukar Mata Wang XEN-ke-Fiat

XEN Spot

XEN Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

XEN Crypto Logo

XEN CryptoHargae(XEN)

1 XEN ke USD Harga Langsung:

$0.00000003012
$0.00000003012$0.00000003012
+0.06%1D
USD
XEN Crypto (XEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:11:37 (UTC+8)

XEN Crypto (XEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000002906
$ 0.00000002906$ 0.00000002906
24J Rendah
$ 0.00000003077
$ 0.00000003077$ 0.00000003077
24J Tinggi

$ 0.00000002906
$ 0.00000002906$ 0.00000002906

$ 0.00000003077
$ 0.00000003077$ 0.00000003077

$ 0.006014481736735829
$ 0.006014481736735829$ 0.006014481736735829

$ 0.000000021108767917
$ 0.000000021108767917$ 0.000000021108767917

-0.20%

+0.06%

-1.09%

-1.09%

XEN Crypto (XEN) harga masa nyata ialah $ 0.00000003014. Sepanjang 24 jam yang lalu, XEN didagangkan antara $ 0.00000002906 rendah dan $ 0.00000003077 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XEN sepanjang masa ialah $ 0.006014481736735829, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000021108767917.

Dari segi prestasi jangka pendek, XEN telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan -1.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XEN Crypto (XEN) Maklumat Pasaran

No.3847

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 72.39K
$ 72.39K$ 72.39K

$ 6.83M
$ 6.83M$ 6.83M

0.00
0.00 0.00

226,488,392,945,824
226,488,392,945,824 226,488,392,945,824

ETH

Had Pasaran semasa XEN Crypto ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 72.39K. Bekalan edaran XEN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 226488392945824. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.83M.

XEN Crypto (XEN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk XEN Crypto hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000000181+0.06%
30 Hari$ -0.00000000172-5.40%
60 Hari$ -0.00000002274-43.01%
90 Hari$ -0.00000000686-18.55%
Perubahan Harga XEN Crypto Hari Ini

Hari ini, XEN mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000000000181 (+0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXEN Crypto

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000000172 (-5.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari XEN Crypto

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XEN mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000002274 (-43.01%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari XEN Crypto

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00000000686 (-18.55%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XEN Crypto (XEN)?

Semak XEN Cryptohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu XEN Crypto (XEN)

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

XEN Crypto tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus XEN Crypto pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XEN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang XEN Crypto di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian XEN Crypto anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

XEN Crypto Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XEN Crypto (XEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XEN Crypto (XEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XEN Crypto.

Semak XEN Crypto ramalan harga sekarang!

Tokenomik XEN Crypto (XEN)

Memahami tokenomik XEN Crypto (XEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XEN Crypto (XEN)

Mencari cara membeli XEN Crypto? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah XEN Crypto di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XEN kepada Mata Wang Tempatan

1 XEN Crypto(XEN) ke VND
0.0007931341
1 XEN Crypto(XEN) ke AUD
A$0.0000000449086
1 XEN Crypto(XEN) ke GBP
0.0000000220022
1 XEN Crypto(XEN) ke EUR
0.0000000253176
1 XEN Crypto(XEN) ke USD
$0.00000003014
1 XEN Crypto(XEN) ke MYR
RM0.000000126588
1 XEN Crypto(XEN) ke TRY
0.0000012438778
1 XEN Crypto(XEN) ke JPY
¥0.00000440044
1 XEN Crypto(XEN) ke ARS
ARS$0.0000440640772
1 XEN Crypto(XEN) ke RUB
0.0000025043326
1 XEN Crypto(XEN) ke INR
0.0000026535256
1 XEN Crypto(XEN) ke IDR
Rp0.0004940982816
1 XEN Crypto(XEN) ke KRW
0.0000416296694
1 XEN Crypto(XEN) ke PHP
0.0000017158702
1 XEN Crypto(XEN) ke EGP
￡E.0.0000014491312
1 XEN Crypto(XEN) ke BRL
R$0.0000001600434
1 XEN Crypto(XEN) ke CAD
C$0.0000000412918
1 XEN Crypto(XEN) ke BDT
0.000003671052
1 XEN Crypto(XEN) ke NGN
0.0000450520664
1 XEN Crypto(XEN) ke COP
$0.000117734375
1 XEN Crypto(XEN) ke ZAR
R.0.0000005235318
1 XEN Crypto(XEN) ke UAH
0.0000012408638
1 XEN Crypto(XEN) ke VES
Bs0.0000048224
1 XEN Crypto(XEN) ke CLP
$0.000028633
1 XEN Crypto(XEN) ke PKR
Rs0.0000085549376
1 XEN Crypto(XEN) ke KZT
0.0000163093568
1 XEN Crypto(XEN) ke THB
฿0.0000009545338
1 XEN Crypto(XEN) ke TWD
NT$0.0000009075154
1 XEN Crypto(XEN) ke AED
د.إ0.0000001106138
1 XEN Crypto(XEN) ke CHF
Fr0.0000000235092
1 XEN Crypto(XEN) ke HKD
HK$0.0000002344892
1 XEN Crypto(XEN) ke AMD
֏0.000011525536
1 XEN Crypto(XEN) ke MAD
.د.م0.0000002703558
1 XEN Crypto(XEN) ke MXN
$0.0000005536718
1 XEN Crypto(XEN) ke SAR
ريال0.000000113025
1 XEN Crypto(XEN) ke PLN
0.0000001082026
1 XEN Crypto(XEN) ke RON
лв0.0000001289992
1 XEN Crypto(XEN) ke SEK
kr0.0000002784936
1 XEN Crypto(XEN) ke BGN
лв0.000000049731
1 XEN Crypto(XEN) ke HUF
Ft0.0000099305272
1 XEN Crypto(XEN) ke CZK
0.000000619377
1 XEN Crypto(XEN) ke KWD
د.ك0.0000000091927
1 XEN Crypto(XEN) ke ILS
0.0000001003662
1 XEN Crypto(XEN) ke AOA
Kz0.0000274747198
1 XEN Crypto(XEN) ke BHD
.د.ب0.00000001136278
1 XEN Crypto(XEN) ke BMD
$0.00000003014
1 XEN Crypto(XEN) ke DKK
kr0.0000001901834
1 XEN Crypto(XEN) ke HNL
L0.0000007905722
1 XEN Crypto(XEN) ke MUR
0.000001363835
1 XEN Crypto(XEN) ke NAD
$0.0000005235318
1 XEN Crypto(XEN) ke NOK
kr0.0000002950706
1 XEN Crypto(XEN) ke NZD
$0.0000000503338
1 XEN Crypto(XEN) ke PAB
B/.0.00000003014
1 XEN Crypto(XEN) ke PGK
K0.0000001259852
1 XEN Crypto(XEN) ke QAR
ر.ق0.0000001097096
1 XEN Crypto(XEN) ke RSD
дин.0.000002985367

XEN Crypto Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XEN Crypto, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web XEN Crypto Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XEN Crypto

Berapakah nilai XEN Crypto (XEN) hari ini?
Harga langsung XEN dalam USD ialah 0.00000003014 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XEN ke USD?
Harga semasa XEN ke USD ialah $ 0.00000003014. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XEN Crypto?
Had pasaran untuk XEN ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XEN?
Bekalan edaran XEN ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XEN?
XEN mencapai harga ATH sebanyak 0.006014481736735829 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XEN?
XEN melihat harga ATL sebanyak 0.000000021108767917 USD.
Berapakah jumlah dagangan XEN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XENialah $ 72.39K USD.
Adakah XEN akan naik lebih tinggi tahun ini?
XEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:11:37 (UTC+8)

XEN Crypto (XEN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan