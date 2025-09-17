Lagi Mengenai XEP

Maklumat Harga XEP

Kertas putih XEP

Laman Web Rasmi XEP

Tokenomik XEP

Ramalan Harga XEP

Sejarah XEP

XEP Panduan Membeli

Penukar Mata Wang XEP-ke-Fiat

XEP Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Electra Protocol Logo

Electra ProtocolHargae(XEP)

1 XEP ke USD Harga Langsung:

$0.000197
$0.000197$0.000197
+0.40%1D
USD
Electra Protocol (XEP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:18:20 (UTC+8)

Electra Protocol (XEP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001912
$ 0.0001912$ 0.0001912
24J Rendah
$ 0.0002008
$ 0.0002008$ 0.0002008
24J Tinggi

$ 0.0001912
$ 0.0001912$ 0.0001912

$ 0.0002008
$ 0.0002008$ 0.0002008

$ 0.00364294
$ 0.00364294$ 0.00364294

$ 0.000164469871839282
$ 0.000164469871839282$ 0.000164469871839282

+0.30%

+0.40%

+10.73%

+10.73%

Electra Protocol (XEP) harga masa nyata ialah $ 0.000197. Sepanjang 24 jam yang lalu, XEP didagangkan antara $ 0.0001912 rendah dan $ 0.0002008 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XEP sepanjang masa ialah $ 0.00364294, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000164469871839282.

Dari segi prestasi jangka pendek, XEP telah berubah sebanyak +0.30% sejak sejam yang lalu, +0.40% dalam 24 jam dan +10.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Electra Protocol (XEP) Maklumat Pasaran

No.1606

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

$ 53.62K
$ 53.62K$ 53.62K

$ 5.91M
$ 5.91M$ 5.91M

18.27B
18.27B 18.27B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

18,267,852,855.289017
18,267,852,855.289017 18,267,852,855.289017

60.89%

XEP

Had Pasaran semasa Electra Protocol ialah $ 3.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.62K. Bekalan edaran XEP ialah 18.27B, dengan jumlah bekalan sebanyak 18267852855.289017. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.91M.

Electra Protocol (XEP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Electra Protocol hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000785+0.40%
30 Hari$ +0.0000001+0.05%
60 Hari$ -0.0000284-12.60%
90 Hari$ -0.0000318-13.90%
Perubahan Harga Electra Protocol Hari Ini

Hari ini, XEP mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000000785 (+0.40%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariElectra Protocol

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000001 (+0.05%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Electra Protocol

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XEP mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000284 (-12.60%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Electra Protocol

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000318 (-13.90%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Electra Protocol (XEP)?

Semak Electra Protocolhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Electra Protocol (XEP)

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Electra Protocol tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Electra Protocol pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XEP ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Electra Protocol di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Electra Protocol anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Electra Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Electra Protocol (XEP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Electra Protocol (XEP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Electra Protocol.

Semak Electra Protocol ramalan harga sekarang!

Tokenomik Electra Protocol (XEP)

Memahami tokenomik Electra Protocol (XEP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XEP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Electra Protocol (XEP)

Mencari cara membeli Electra Protocol? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Electra Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XEP kepada Mata Wang Tempatan

1 Electra Protocol(XEP) ke VND
5.184055
1 Electra Protocol(XEP) ke AUD
A$0.00029353
1 Electra Protocol(XEP) ke GBP
0.00014381
1 Electra Protocol(XEP) ke EUR
0.00016548
1 Electra Protocol(XEP) ke USD
$0.000197
1 Electra Protocol(XEP) ke MYR
RM0.0008274
1 Electra Protocol(XEP) ke TRY
0.00813019
1 Electra Protocol(XEP) ke JPY
¥0.028762
1 Electra Protocol(XEP) ke ARS
ARS$0.28927874
1 Electra Protocol(XEP) ke RUB
0.01638646
1 Electra Protocol(XEP) ke INR
0.01731827
1 Electra Protocol(XEP) ke IDR
Rp3.22950768
1 Electra Protocol(XEP) ke KRW
0.27172407
1 Electra Protocol(XEP) ke PHP
0.01118763
1 Electra Protocol(XEP) ke EGP
￡E.0.00946979
1 Electra Protocol(XEP) ke BRL
R$0.00104213
1 Electra Protocol(XEP) ke CAD
C$0.00026989
1 Electra Protocol(XEP) ke BDT
0.0239946
1 Electra Protocol(XEP) ke NGN
0.294909
1 Electra Protocol(XEP) ke COP
$0.76653685
1 Electra Protocol(XEP) ke ZAR
R.0.00341401
1 Electra Protocol(XEP) ke UAH
0.00811049
1 Electra Protocol(XEP) ke VES
Bs0.03152
1 Electra Protocol(XEP) ke CLP
$0.186953
1 Electra Protocol(XEP) ke PKR
Rs0.05591648
1 Electra Protocol(XEP) ke KZT
0.10660064
1 Electra Protocol(XEP) ke THB
฿0.00624096
1 Electra Protocol(XEP) ke TWD
NT$0.0059297
1 Electra Protocol(XEP) ke AED
د.إ0.00072299
1 Electra Protocol(XEP) ke CHF
Fr0.00015366
1 Electra Protocol(XEP) ke HKD
HK$0.00153266
1 Electra Protocol(XEP) ke AMD
֏0.0753328
1 Electra Protocol(XEP) ke MAD
.د.م0.00176709
1 Electra Protocol(XEP) ke MXN
$0.00360313
1 Electra Protocol(XEP) ke SAR
ريال0.00073875
1 Electra Protocol(XEP) ke PLN
0.00070329
1 Electra Protocol(XEP) ke RON
лв0.00083922
1 Electra Protocol(XEP) ke SEK
kr0.00181634
1 Electra Protocol(XEP) ke BGN
лв0.00032505
1 Electra Protocol(XEP) ke HUF
Ft0.06463176
1 Electra Protocol(XEP) ke CZK
0.00403456
1 Electra Protocol(XEP) ke KWD
د.ك0.000059888
1 Electra Protocol(XEP) ke ILS
0.00065601
1 Electra Protocol(XEP) ke AOA
Kz0.18056823
1 Electra Protocol(XEP) ke BHD
.د.ب0.000074269
1 Electra Protocol(XEP) ke BMD
$0.000197
1 Electra Protocol(XEP) ke DKK
kr0.00123716
1 Electra Protocol(XEP) ke HNL
L0.00515352
1 Electra Protocol(XEP) ke MUR
0.00893986
1 Electra Protocol(XEP) ke NAD
$0.00342189
1 Electra Protocol(XEP) ke NOK
kr0.00192272
1 Electra Protocol(XEP) ke NZD
$0.00032702
1 Electra Protocol(XEP) ke PAB
B/.0.000197
1 Electra Protocol(XEP) ke PGK
K0.00082149
1 Electra Protocol(XEP) ke QAR
ر.ق0.00071708
1 Electra Protocol(XEP) ke RSD
дин.0.01944981

Electra Protocol Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Electra Protocol, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Electra Protocol Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Electra Protocol

Berapakah nilai Electra Protocol (XEP) hari ini?
Harga langsung XEP dalam USD ialah 0.000197 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XEP ke USD?
Harga semasa XEP ke USD ialah $ 0.000197. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Electra Protocol?
Had pasaran untuk XEP ialah $ 3.60M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XEP?
Bekalan edaran XEP ialah 18.27B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XEP?
XEP mencapai harga ATH sebanyak 0.00364294 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XEP?
XEP melihat harga ATL sebanyak 0.000164469871839282 USD.
Berapakah jumlah dagangan XEP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XEPialah $ 53.62K USD.
Adakah XEP akan naik lebih tinggi tahun ini?
XEP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XEPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 03:18:20 (UTC+8)

Electra Protocol (XEP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

September 17, 2025

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator XEP-ke-USD

Jumlah

XEP
XEP
USD
USD

1 XEP = 0.000197 USD

Berdagang XEP

XEPUSDT
$0.000197
$0.000197$0.000197
+0.87%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan