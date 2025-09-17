Lagi Mengenai XFI

Maklumat Harga XFI

Kertas putih XFI

Laman Web Rasmi XFI

Tokenomik XFI

Ramalan Harga XFI

Sejarah XFI

XFI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang XFI-ke-Fiat

XFI Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

XFI Logo

XFIHargae(XFI)

1 XFI ke USD Harga Langsung:

$0.0733
$0.0733$0.0733
0.00%1D
USD
XFI (XFI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:09:39 (UTC+8)

XFI (XFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.07239
$ 0.07239$ 0.07239
24J Rendah
$ 0.0738
$ 0.0738$ 0.0738
24J Tinggi

$ 0.07239
$ 0.07239$ 0.07239

$ 0.0738
$ 0.0738$ 0.0738

$ 1.989041429955563
$ 1.989041429955563$ 1.989041429955563

$ 0.04913217188278703
$ 0.04913217188278703$ 0.04913217188278703

-0.02%

0.00%

+22.55%

+22.55%

XFI (XFI) harga masa nyata ialah $ 0.07329. Sepanjang 24 jam yang lalu, XFI didagangkan antara $ 0.07239 rendah dan $ 0.0738 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XFI sepanjang masa ialah $ 1.989041429955563, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04913217188278703.

Dari segi prestasi jangka pendek, XFI telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +22.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XFI (XFI) Maklumat Pasaran

No.1503

$ 4.55M
$ 4.55M$ 4.55M

$ 59.31K
$ 59.31K$ 59.31K

$ 27.74M
$ 27.74M$ 27.74M

62.05M
62.05M 62.05M

378,432,000
378,432,000 378,432,000

69,091,645.1423069
69,091,645.1423069 69,091,645.1423069

16.39%

XFI

Had Pasaran semasa XFI ialah $ 4.55M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 59.31K. Bekalan edaran XFI ialah 62.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69091645.1423069. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.74M.

XFI (XFI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk XFI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.00719+10.87%
60 Hari$ -0.00291-3.82%
90 Hari$ -0.01591-17.84%
Perubahan Harga XFI Hari Ini

Hari ini, XFI mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXFI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00719 (+10.87%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari XFI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XFI mengalami perubahan sebanyak $ -0.00291 (-3.82%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari XFI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01591 (-17.84%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XFI (XFI)?

Semak XFIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu XFI (XFI)

CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

XFI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus XFI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XFI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang XFI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian XFI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

XFI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XFI (XFI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XFI (XFI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XFI.

Semak XFI ramalan harga sekarang!

Tokenomik XFI (XFI)

Memahami tokenomik XFI (XFI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XFI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XFI (XFI)

Mencari cara membeli XFI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah XFI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XFI kepada Mata Wang Tempatan

1 XFI(XFI) ke VND
1,928.62635
1 XFI(XFI) ke AUD
A$0.1092021
1 XFI(XFI) ke GBP
0.0535017
1 XFI(XFI) ke EUR
0.0615636
1 XFI(XFI) ke USD
$0.07329
1 XFI(XFI) ke MYR
RM0.307818
1 XFI(XFI) ke TRY
3.0246783
1 XFI(XFI) ke JPY
¥10.70034
1 XFI(XFI) ke ARS
ARS$107.6205018
1 XFI(XFI) ke RUB
6.097728
1 XFI(XFI) ke INR
6.4480542
1 XFI(XFI) ke IDR
Rp1,201.4752176
1 XFI(XFI) ke KRW
101.0896299
1 XFI(XFI) ke PHP
4.1650707
1 XFI(XFI) ke EGP
￡E.3.5237832
1 XFI(XFI) ke BRL
R$0.3877041
1 XFI(XFI) ke CAD
C$0.1004073
1 XFI(XFI) ke BDT
8.926722
1 XFI(XFI) ke NGN
109.5509604
1 XFI(XFI) ke COP
$285.1750545
1 XFI(XFI) ke ZAR
R.1.2693828
1 XFI(XFI) ke UAH
3.0173493
1 XFI(XFI) ke VES
Bs11.7264
1 XFI(XFI) ke CLP
$69.55221
1 XFI(XFI) ke PKR
Rs20.8026336
1 XFI(XFI) ke KZT
39.6586848
1 XFI(XFI) ke THB
฿2.3203614
1 XFI(XFI) ke TWD
NT$2.206029
1 XFI(XFI) ke AED
د.إ0.2689743
1 XFI(XFI) ke CHF
Fr0.0571662
1 XFI(XFI) ke HKD
HK$0.5701962
1 XFI(XFI) ke AMD
֏28.026096
1 XFI(XFI) ke MAD
.د.م0.6574113
1 XFI(XFI) ke MXN
$1.3397412
1 XFI(XFI) ke SAR
ريال0.2748375
1 XFI(XFI) ke PLN
0.2623782
1 XFI(XFI) ke RON
лв0.3122154
1 XFI(XFI) ke SEK
kr0.6757338
1 XFI(XFI) ke BGN
лв0.1209285
1 XFI(XFI) ke HUF
Ft24.0530451
1 XFI(XFI) ke CZK
1.5009792
1 XFI(XFI) ke KWD
د.ك0.02228016
1 XFI(XFI) ke ILS
0.2440557
1 XFI(XFI) ke AOA
Kz66.8089653
1 XFI(XFI) ke BHD
.د.ب0.02763033
1 XFI(XFI) ke BMD
$0.07329
1 XFI(XFI) ke DKK
kr0.4609941
1 XFI(XFI) ke HNL
L1.9223967
1 XFI(XFI) ke MUR
3.3163725
1 XFI(XFI) ke NAD
$1.2730473
1 XFI(XFI) ke NOK
kr0.7145775
1 XFI(XFI) ke NZD
$0.1216614
1 XFI(XFI) ke PAB
B/.0.07329
1 XFI(XFI) ke PGK
K0.3063522
1 XFI(XFI) ke QAR
ر.ق0.2667756
1 XFI(XFI) ke RSD
дин.7.2366546

XFI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XFI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web XFI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XFI

Berapakah nilai XFI (XFI) hari ini?
Harga langsung XFI dalam USD ialah 0.07329 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XFI ke USD?
Harga semasa XFI ke USD ialah $ 0.07329. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XFI?
Had pasaran untuk XFI ialah $ 4.55M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XFI?
Bekalan edaran XFI ialah 62.05M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XFI?
XFI mencapai harga ATH sebanyak 1.989041429955563 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XFI?
XFI melihat harga ATL sebanyak 0.04913217188278703 USD.
Berapakah jumlah dagangan XFI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XFIialah $ 59.31K USD.
Adakah XFI akan naik lebih tinggi tahun ini?
XFI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XFIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:09:39 (UTC+8)

XFI (XFI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator XFI-ke-USD

Jumlah

XFI
XFI
USD
USD

1 XFI = 0.07328 USD

Berdagang XFI

XFIUSDT
$0.0733
$0.0733$0.0733
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan