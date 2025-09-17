Apakah itu Mixin (XIN)

Mixin Network is an open-source, lightning-fast, and decentralized Web3 platform to bring speed and scalability to the blockchain. Mixin allows blockchains to gain millions of TPS, sub-second final confirmation, zero transaction fee, enhanced privacy and unlimited extensibility. Mixin Network is a PoS network with 25 full nodes. As a wallet solution, it is currently supporting 14 public blockchains including Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, etc. Mixin is also a full-featured financial platform with functions of AMM, aggregating trade, pending orders on Exchange platforms, unbiased stable currency, etc. Mixin Network is dedicated to providing users with a decentralized

Berapakah nilai Mixin (XIN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Mixin (XIN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mixin.

Tokenomik Mixin (XIN)

Memahami tokenomik Mixin (XIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XIN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Mixin Berapakah nilai Mixin (XIN) hari ini? Harga langsung XIN dalam USD ialah 97 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XIN ke USD? $ 97 . Lihat Harga semasa XIN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Mixin? Had pasaran untuk XIN ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XIN? Bekalan edaran XIN ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XIN? XIN mencapai harga ATH sebanyak 2,387.60009765625 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XIN? XIN melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan XIN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XINialah $ 2.69K USD . Adakah XIN akan naik lebih tinggi tahun ini? XIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

