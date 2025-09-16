Lagi Mengenai XION

$0.9082
-0.35%1D
XION (XION) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:11:44 (UTC+8)

XION (XION) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.8899
24J Rendah
$ 0.9227
24J Tinggi

$ 0.8899
$ 0.9227
$ 12.087
$ 0.5
-0.67%

-0.35%

-3.88%

-3.88%

XION (XION) harga masa nyata ialah $ 0.9082. Sepanjang 24 jam yang lalu, XION didagangkan antara $ 0.8899 rendah dan $ 0.9227 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XION sepanjang masa ialah $ 12.087, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.5.

Dari segi prestasi jangka pendek, XION telah berubah sebanyak -0.67% sejak sejam yang lalu, -0.35% dalam 24 jam dan -3.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XION (XION) Maklumat Pasaran

No.683

$ 36.98M
$ 48.30K
$ 181.64M
40.71M
200,000,000
200,000,000
20.35%

XION

Had Pasaran semasa XION ialah $ 36.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 48.30K. Bekalan edaran XION ialah 40.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 181.64M.

XION (XION) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk XION hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00319-0.35%
30 Hari$ -0.1365-13.07%
60 Hari$ -0.1216-11.81%
90 Hari$ -0.0832-8.40%
Perubahan Harga XION Hari Ini

Hari ini, XION mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00319 (-0.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXION

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1365 (-13.07%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari XION

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XION mengalami perubahan sebanyak $ -0.1216 (-11.81%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari XION

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0832 (-8.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XION (XION)?

Semak XIONhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu XION (XION)

Total Supply: 200,000,000 XION .XION is the first walletless L1 blockchain ecosystem purpose built for mainstream adoption through chain abstraction.

XION tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus XION pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XION ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang XION di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian XION anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

XION Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XION (XION) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XION (XION) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XION.

Semak XION ramalan harga sekarang!

Tokenomik XION (XION)

Memahami tokenomik XION (XION) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XION dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XION (XION)

Mencari cara membeli XION? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah XION di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XION kepada Mata Wang Tempatan

XION Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XION, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web XION Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XION

Berapakah nilai XION (XION) hari ini?
Harga langsung XION dalam USD ialah 0.9082 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XION ke USD?
Harga semasa XION ke USD ialah $ 0.9082. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XION?
Had pasaran untuk XION ialah $ 36.98M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XION?
Bekalan edaran XION ialah 40.71M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XION?
XION mencapai harga ATH sebanyak 12.087 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XION?
XION melihat harga ATL sebanyak 0.5 USD.
Berapakah jumlah dagangan XION?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XIONialah $ 48.30K USD.
Adakah XION akan naik lebih tinggi tahun ini?
XION mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XIONramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:11:44 (UTC+8)

XION (XION) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

