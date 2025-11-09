XL1 Harga Hari Ini

Harga langsung XL1 (XL1) hari ini ialah $ 0.0007521, dengan 0.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XL1 kepada USD penukaran adalah $ 0.0007521 setiap XL1.

XL1 kini berada pada kedudukan #1466 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.32M, dengan bekalan edaran sebanyak 5.74B XL1. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XL1 didagangkan antara $ 0.0007383 (rendah) dan $ 0.0007682 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.003549262214266047, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000726588488955299.

Dalam prestasi jangka pendek, XL1 dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan -11.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 6.12K.

XL1 (XL1) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1466 Modal Pasaran $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Kelantangan (24J) $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.58M$ 28.58M $ 28.58M Bekalan Peredaran 5.74B 5.74B 5.74B Bekalan Maks ---- -- Jumlah Bekalan 38,000,000,000 38,000,000,000 38,000,000,000 Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa XL1 ialah $ 4.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.12K. Bekalan edaran XL1 ialah 5.74B, dengan jumlah bekalan sebanyak 38000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.58M.