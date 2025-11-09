BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga XL1 langsung hari ini ialah 0.0007521 USD.XL1 modal pasaran ialah 4,316,479.3527303 USD. Jejaki masa nyata XL1 kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

1 XL1 ke USD Harga Langsung:

$0.0007521
-0.45%1D
USD
XL1 (XL1) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:35:47 (UTC+8)

XL1 Harga Hari Ini

Harga langsung XL1 (XL1) hari ini ialah $ 0.0007521, dengan 0.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XL1 kepada USD penukaran adalah $ 0.0007521 setiap XL1.

XL1 kini berada pada kedudukan #1466 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.32M, dengan bekalan edaran sebanyak 5.74B XL1. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XL1 didagangkan antara $ 0.0007383 (rendah) dan $ 0.0007682 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.003549262214266047, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000726588488955299.

Dalam prestasi jangka pendek, XL1 dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan -11.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 6.12K.

XL1 (XL1) Maklumat Pasaran

No.1466

$ 4.32M
$ 6.12K
$ 28.58M
5.74B
--
38,000,000,000
ETH

Had Pasaran semasa XL1 ialah $ 4.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.12K. Bekalan edaran XL1 ialah 5.74B, dengan jumlah bekalan sebanyak 38000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.58M.

XL1 Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0007383
24J Rendah
$ 0.0007682
24J Tinggi

$ 0.0007383
$ 0.0007682
$ 0.003549262214266047
$ 0.000726588488955299
+0.10%

-0.44%

-11.71%

-11.71%

XL1 (XL1) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk XL1 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000034-0.44%
30 Hari$ -0.0001827-19.55%
60 Hari$ +0.0002521+50.42%
90 Hari$ +0.0002521+50.42%
Perubahan Harga XL1 Hari Ini

Hari ini, XL1 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000034 (-0.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXL1

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0001827 (-19.55%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari XL1

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XL1 mengalami perubahan sebanyak $ +0.0002521 (+50.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari XL1

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0002521 (+50.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XL1 (XL1)?

Semak XL1halaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk XL1

Cerapan dipacu AI yang menganalisis XL1 pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga XL1?

XL1 cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall crypto market trends and Bitcoin correlation
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and adoption news
6. Regulatory changes affecting crypto markets
7. Supply and demand dynamics
8. Exchange listings and trading pair availability
9. Community engagement and social media activity
10. Macroeconomic factors and institutional investment flows

Mengapa orang ingin tahu harga XL1 hari ini?

People want to know XL1 price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify entry/exit points, assess profit/loss, and make informed buy/sell choices.

Ramalan Harga untuk XL1

XL1 (XL1) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XL1 pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
XL1 (XL1) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga XL1 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga XL1 yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk XL1 ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik XL1 Ramalan Harga.

Perihal XL1

XL1 is a digital asset designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on its proprietary blockchain network. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows for efficient transaction validation and increased scalability compared to traditional proof-of-work systems. The primary purpose of XL1 is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, with the potential for integration into various decentralized applications (dApps). Its supply model is fixed, with a predetermined amount of tokens issued at the network's inception, aiming to mitigate inflationary concerns. XL1's design and functionality make it a significant player in the broader digital asset landscape, contributing to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications.

Bagaimana untuk membeli & Melabur XL1 dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan XL1? Membeli XL1 adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli XL1. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan XL1 (XL1) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 5.74B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan XL1 akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli XL1 (XL1)

Apa yang boleh anda lakukan dengan XL1

Memiliki XL1 membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli XL1 (XL1) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu XL1 (XL1)

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

XL1 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XL1, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web XL1 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XL1

Berapakah nilai 1 XL1 pada tahun 2030?
Jika XL1 berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga XL1 berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:35:47 (UTC+8)

XL1 (XL1) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

