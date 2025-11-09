XL1Hargae(XL1)
Harga langsung XL1 (XL1) hari ini ialah $ 0.0007521, dengan 0.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XL1 kepada USD penukaran adalah $ 0.0007521 setiap XL1.
XL1 kini berada pada kedudukan #1466 mengikut permodalan pasaran pada $ 4.32M, dengan bekalan edaran sebanyak 5.74B XL1. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XL1 didagangkan antara $ 0.0007383 (rendah) dan $ 0.0007682 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.003549262214266047, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000726588488955299.
Dalam prestasi jangka pendek, XL1 dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan -11.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 6.12K.
Had Pasaran semasa XL1 ialah $ 4.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 6.12K. Bekalan edaran XL1 ialah 5.74B, dengan jumlah bekalan sebanyak 38000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.58M.
Jejaki perubahan harga untuk XL1 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.0000034
|-0.44%
|30 Hari
|$ -0.0001827
|-19.55%
|60 Hari
|$ +0.0002521
|+50.42%
|90 Hari
|$ +0.0002521
|+50.42%
Hari ini, XL1 mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000034 (-0.44%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0001827 (-19.55%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XL1 mengalami perubahan sebanyak $ +0.0002521 (+50.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0002521 (+50.42%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XL1 (XL1)?
Semak XL1halaman Sejarah Harga sekarang.
Cerapan dipacu AI yang menganalisis XL1 pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.
Pada tahun 2040, harga XL1 berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
XL1 is a digital asset designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on its proprietary blockchain network. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows for efficient transaction validation and increased scalability compared to traditional proof-of-work systems. The primary purpose of XL1 is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, with the potential for integration into various decentralized applications (dApps). Its supply model is fixed, with a predetermined amount of tokens issued at the network's inception, aiming to mitigate inflationary concerns. XL1's design and functionality make it a significant player in the broader digital asset landscape, contributing to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications.
XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XL1, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
