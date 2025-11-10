Tokenomik XL1 (XL1)

Tokenomik XL1 (XL1)

Lihat cerapan utama tentang XL1 (XL1), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:48:45 (UTC+8)
XL1 (XL1) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk XL1 (XL1), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.36M
Jumlah Bekalan:
$ 38.00B
Bekalan Edaran:
$ 5.74B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 28.86M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0051751
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000726588488955299
Harga Semasa:
$ 0.0007595
XL1 (XL1) Maklumat

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

Laman Web Rasmi:
https://xyo.network
Kertas putih:
https://docs.xyo.network/xyol1-white-paper.pdf
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xf72ae3e0da743033abd7a407557d684c1ae66aed

Tokenomik XL1 (XL1): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik XL1 (XL1) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XL1 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XL1 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XL1, terokai XL1 harga langsung token!

Cara Membeli XL1

Berminat untuk menambah XL1 (XL1) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli XL1, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

XL1 (XL1) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga XL1 membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

XL1 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju XL1? Halaman ramalan harga XL1 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

