Dexlab Harga Hari Ini

Harga langsung Dexlab (XLAB) hari ini ialah $ 0.000001024, dengan 2.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XLAB kepada USD penukaran adalah $ 0.000001024 setiap XLAB.

Dexlab kini berada pada kedudukan #2640 mengikut permodalan pasaran pada $ 360.11K, dengan bekalan edaran sebanyak 351.67B XLAB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XLAB didagangkan antara $ 0.000000966 (rendah) dan $ 0.000001052 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.000020824547284648, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000972708981215.

Dalam prestasi jangka pendek, XLAB dipindahkan -0.10% dalam sejam terakhir dan -29.77% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 62.37K.

Dexlab (XLAB) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2640 Modal Pasaran $ 360.11K$ 360.11K $ 360.11K Kelantangan (24J) $ 62.37K$ 62.37K $ 62.37K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Bekalan Peredaran 351.67B 351.67B 351.67B Bekalan Maks 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 Jumlah Bekalan 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 4,999,990,000,000 Kadar Peredaran 7.03% Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa Dexlab ialah $ 360.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.37K. Bekalan edaran XLAB ialah 351.67B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4999990000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.12M.