Apakah itu Stellar (XLM)

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stellar Berapakah nilai Stellar (XLM) hari ini? Harga langsung XLM dalam USD ialah 0.3856 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XLM ke USD? $ 0.3856 . Lihat Harga semasa XLM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Stellar? Had pasaran untuk XLM ialah $ 12.28B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XLM? Bekalan edaran XLM ialah 31.85B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XLM? XLM mencapai harga ATH sebanyak 0.9381440281867981 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XLM? XLM melihat harga ATL sebanyak 0.001227100030519068 USD . Berapakah jumlah dagangan XLM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XLMialah $ 5.29M USD . Adakah XLM akan naik lebih tinggi tahun ini? XLM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XLMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Stellar (XLM) Kemas Kini Industri Penting

