xMoney Harga Hari Ini

Harga langsung xMoney (XMN) hari ini ialah $ 0.03662, dengan 0.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XMN kepada USD penukaran adalah $ 0.03662 setiap XMN.

xMoney kini berada pada kedudukan #3741 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 XMN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XMN didagangkan antara $ 0.03571 (rendah) dan $ 0.04972 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.11390037525327498, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.019550382433716446.

Dalam prestasi jangka pendek, XMN dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -22.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 290.38K.

xMoney (XMN) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.3741 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 290.38K$ 290.38K $ 290.38K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 366.20M$ 366.20M $ 366.20M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam SUI

Had Pasaran semasa xMoney ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 290.38K. Bekalan edaran XMN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 366.20M.