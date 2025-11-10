xMoneyHargae(XMN)
Harga langsung xMoney (XMN) hari ini ialah $ 0.03662, dengan 0.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XMN kepada USD penukaran adalah $ 0.03662 setiap XMN.
xMoney kini berada pada kedudukan #3741 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 XMN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XMN didagangkan antara $ 0.03571 (rendah) dan $ 0.04972 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.11390037525327498, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.019550382433716446.
Dalam prestasi jangka pendek, XMN dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -22.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 290.38K.
Had Pasaran semasa xMoney ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 290.38K. Bekalan edaran XMN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 366.20M.
Jejaki perubahan harga untuk xMoney hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.0000697
|-0.19%
|30 Hari
|$ -0.02892
|-44.13%
|60 Hari
|$ +0.03162
|+632.40%
|90 Hari
|$ +0.03162
|+632.40%
Hari ini, XMN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000697 (-0.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.
Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02892 (-44.13%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.
Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XMN mengalami perubahan sebanyak $ +0.03162 (+632.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.
Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.03162 (+632.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.
Motion (XMN) is a cryptocurrency that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to provide a secure, private, and untraceable payment system for users. The XMN blockchain utilizes the Proof of Work (PoW) consensus mechanism and the CryptoNight hashing algorithm, which is known for its ASIC resistance and suitability for CPU and GPU mining. Motion's primary use case is to facilitate peer-to-peer transactions, offering users an alternative to traditional financial systems by promoting anonymity and financial freedom. The total supply of XMN is capped at 21 million coins, with block rewards decreasing over time to control issuance.
Bersedia untuk bermula dengan xMoney? Membeli XMN adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli xMoney. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan xMoney (XMN) perjalanan Membeli anda.
USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.
Memiliki xMoney membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda
Membeli xMoney (XMN) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.
Semak yuran dagangan kompetitif MEXC
Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.
xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.
Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang xMoney, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|11-08 07:05:00
|Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
