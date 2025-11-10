BursaDEX+
Harga xMoney langsung hari ini ialah 0.03662 USD.XMN modal pasaran ialah 0 USD. Jejaki masa nyata XMN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

xMoney Logo

xMoneyHargae(XMN)

1 XMN ke USD Harga Langsung:

-0.19%1D
USD
xMoney (XMN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:05:30 (UTC+8)

xMoney Harga Hari Ini

Harga langsung xMoney (XMN) hari ini ialah $ 0.03662, dengan 0.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XMN kepada USD penukaran adalah $ 0.03662 setiap XMN.

xMoney kini berada pada kedudukan #3741 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 XMN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XMN didagangkan antara $ 0.03571 (rendah) dan $ 0.04972 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.11390037525327498, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.019550382433716446.

Dalam prestasi jangka pendek, XMN dipindahkan -0.30% dalam sejam terakhir dan -22.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 290.38K.

xMoney (XMN) Maklumat Pasaran

No.3741

0.00%

SUI

Had Pasaran semasa xMoney ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 290.38K. Bekalan edaran XMN ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 366.20M.

xMoney Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.30%

-0.19%

-22.22%

-22.22%

xMoney (XMN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk xMoney hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000697-0.19%
30 Hari$ -0.02892-44.13%
60 Hari$ +0.03162+632.40%
90 Hari$ +0.03162+632.40%
Perubahan Harga xMoney Hari Ini

Hari ini, XMN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000697 (-0.19%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HarixMoney

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02892 (-44.13%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari xMoney

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XMN mengalami perubahan sebanyak $ +0.03162 (+632.40%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari xMoney

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.03162 (+632.40%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga xMoney (XMN)?

Semak xMoneyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk xMoney

Cerapan dipacu AI yang menganalisis xMoney pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga xMoney?

Several key factors influence xMoney (XMN) prices:

1. Market demand and supply - Trading volume and token availability
2. Project development - Platform updates, partnerships, and roadmap progress
3. Adoption rate - User growth and real-world utility
4. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence
5. Regulatory news - Government policies affecting crypto
6. Competition - Performance of similar DeFi projects
7. Tokenomics - Staking rewards, burning mechanisms, and token distribution

Mengapa orang ingin tahu harga xMoney hari ini?

People want to know xMoney (XMN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Real-time pricing helps traders identify buying or selling opportunities, track investment performance, and assess market volatility.

Ramalan Harga untuk xMoney

xMoney (XMN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XMN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
xMoney (XMN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga xMoney berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga xMoney yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk XMN ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik xMoney Ramalan Harga.

Perihal xMoney

Motion (XMN) is a cryptocurrency that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to provide a secure, private, and untraceable payment system for users. The XMN blockchain utilizes the Proof of Work (PoW) consensus mechanism and the CryptoNight hashing algorithm, which is known for its ASIC resistance and suitability for CPU and GPU mining. Motion's primary use case is to facilitate peer-to-peer transactions, offering users an alternative to traditional financial systems by promoting anonymity and financial freedom. The total supply of XMN is capped at 21 million coins, with block rewards decreasing over time to control issuance.

Bagaimana untuk membeli & Melabur xMoney dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan xMoney? Membeli XMN adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli xMoney. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan xMoney (XMN) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 0.00 token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan xMoney akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli xMoney (XMN)

Apa yang boleh anda lakukan dengan xMoney

Memiliki xMoney membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli xMoney (XMN) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu xMoney (XMN)

xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.

xMoney Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang xMoney, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web xMoney Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai xMoney

Berapakah nilai 1 xMoney pada tahun 2030?
Jika xMoney berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga xMoney berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:05:30 (UTC+8)

xMoney (XMN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang xMoney

XMN USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek XMN dengan leveraj. Terokai XMN dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan xMoney (XMN) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga xMoney langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
XMN/USDT
$0.03662
$0.03662$0.03662
-0.19%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

