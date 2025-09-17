Lagi Mengenai XMR

Monero Logo

MoneroHargae(XMR)

1 XMR ke USD Harga Langsung:

$321.47
$321.47$321.47
+0.43%1D
USD
Monero (XMR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:59:54 (UTC+8)

Monero (XMR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 297.05
$ 297.05$ 297.05
24J Rendah
$ 325
$ 325$ 325
24J Tinggi

$ 297.05
$ 297.05$ 297.05

$ 325
$ 325$ 325

$ 517.62024523
$ 517.62024523$ 517.62024523

$ 0.21296699345111847
$ 0.21296699345111847$ 0.21296699345111847

+0.43%

+0.43%

+19.48%

+19.48%

Monero (XMR) harga masa nyata ialah $ 321.47. Sepanjang 24 jam yang lalu, XMR didagangkan antara $ 297.05 rendah dan $ 325 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XMR sepanjang masa ialah $ 517.62024523, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.21296699345111847.

Dari segi prestasi jangka pendek, XMR telah berubah sebanyak +0.43% sejak sejam yang lalu, +0.43% dalam 24 jam dan +19.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Monero (XMR) Maklumat Pasaran

No.26

$ 5.93B
$ 5.93B$ 5.93B

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

$ 5.93B
$ 5.93B$ 5.93B

18.45M
18.45M 18.45M

--
----

18,446,744.07370955
18,446,744.07370955 18,446,744.07370955

0.14%

2014-04-18 00:00:00

XMR

Had Pasaran semasa Monero ialah $ 5.93B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.62M. Bekalan edaran XMR ialah 18.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 18446744.07370955. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.93B.

Monero (XMR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Monero hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.3764+0.43%
30 Hari$ +63.1+24.42%
60 Hari$ +0.15+0.04%
90 Hari$ +5.36+1.69%
Perubahan Harga Monero Hari Ini

Hari ini, XMR mencatatkan perubahan sebanyak $ +1.3764 (+0.43%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMonero

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +63.1 (+24.42%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Monero

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XMR mengalami perubahan sebanyak $ +0.15 (+0.04%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Monero

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +5.36 (+1.69%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Monero (XMR)?

Semak Monerohalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Monero (XMR)

Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.

Monero tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Monero pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XMR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Monero di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Monero anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Monero Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Monero (XMR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Monero (XMR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Monero.

Semak Monero ramalan harga sekarang!

Tokenomik Monero (XMR)

Memahami tokenomik Monero (XMR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XMR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Monero (XMR)

Mencari cara membeli Monero? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Monero di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XMR kepada Mata Wang Tempatan

1 Monero(XMR) ke VND
8,459,483.05
1 Monero(XMR) ke AUD
A$478.9903
1 Monero(XMR) ke GBP
234.6731
1 Monero(XMR) ke EUR
270.0348
1 Monero(XMR) ke USD
$321.47
1 Monero(XMR) ke MYR
RM1,350.174
1 Monero(XMR) ke TRY
13,267.0669
1 Monero(XMR) ke JPY
¥46,934.62
1 Monero(XMR) ke ARS
ARS$470,670.6564
1 Monero(XMR) ke RUB
26,746.304
1 Monero(XMR) ke INR
28,289.36
1 Monero(XMR) ke IDR
Rp5,269,999.1568
1 Monero(XMR) ke KRW
443,406.7857
1 Monero(XMR) ke PHP
18,272.3548
1 Monero(XMR) ke EGP
￡E.15,453.0629
1 Monero(XMR) ke BRL
R$1,700.5763
1 Monero(XMR) ke CAD
C$440.4139
1 Monero(XMR) ke BDT
39,155.046
1 Monero(XMR) ke NGN
480,520.4972
1 Monero(XMR) ke COP
$1,250,855.8435
1 Monero(XMR) ke ZAR
R.5,571.0751
1 Monero(XMR) ke UAH
13,234.9199
1 Monero(XMR) ke VES
Bs51,435.2
1 Monero(XMR) ke CLP
$305,396.5
1 Monero(XMR) ke PKR
Rs91,246.0448
1 Monero(XMR) ke KZT
173,953.8464
1 Monero(XMR) ke THB
฿10,184.1696
1 Monero(XMR) ke TWD
NT$9,676.247
1 Monero(XMR) ke AED
د.إ1,179.7949
1 Monero(XMR) ke CHF
Fr250.7466
1 Monero(XMR) ke HKD
HK$2,501.0366
1 Monero(XMR) ke AMD
֏122,930.128
1 Monero(XMR) ke MAD
.د.م2,883.5859
1 Monero(XMR) ke MXN
$5,882.901
1 Monero(XMR) ke SAR
ريال1,205.5125
1 Monero(XMR) ke PLN
1,150.8626
1 Monero(XMR) ke RON
лв1,369.4622
1 Monero(XMR) ke SEK
kr2,963.9534
1 Monero(XMR) ke BGN
лв530.4255
1 Monero(XMR) ke HUF
Ft105,503.2393
1 Monero(XMR) ke CZK
6,583.7056
1 Monero(XMR) ke KWD
د.ك97.72688
1 Monero(XMR) ke ILS
1,070.4951
1 Monero(XMR) ke AOA
Kz293,042.4079
1 Monero(XMR) ke BHD
.د.ب121.19419
1 Monero(XMR) ke BMD
$321.47
1 Monero(XMR) ke DKK
kr2,018.8316
1 Monero(XMR) ke HNL
L8,432.1581
1 Monero(XMR) ke MUR
14,546.5175
1 Monero(XMR) ke NAD
$5,583.9339
1 Monero(XMR) ke NOK
kr3,134.3325
1 Monero(XMR) ke NZD
$536.8549
1 Monero(XMR) ke PAB
B/.321.47
1 Monero(XMR) ke PGK
K1,343.7446
1 Monero(XMR) ke QAR
ر.ق1,170.1508
1 Monero(XMR) ke RSD
дин.31,725.8743

Monero Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Monero, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Monero Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Monero

Berapakah nilai Monero (XMR) hari ini?
Harga langsung XMR dalam USD ialah 321.47 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XMR ke USD?
Harga semasa XMR ke USD ialah $ 321.47. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Monero?
Had pasaran untuk XMR ialah $ 5.93B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XMR?
Bekalan edaran XMR ialah 18.45M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XMR?
XMR mencapai harga ATH sebanyak 517.62024523 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XMR?
XMR melihat harga ATL sebanyak 0.21296699345111847 USD.
Berapakah jumlah dagangan XMR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XMRialah $ 3.62M USD.
Adakah XMR akan naik lebih tinggi tahun ini?
XMR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XMRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:59:54 (UTC+8)

Monero (XMR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator XMR-ke-USD

Jumlah

XMR
XMR
USD
USD

1 XMR = 321.47 USD

Berdagang XMR

XMRUSDT
$321.47
$321.47$321.47
+0.39%
XMRUSDC
$321.37
$321.37$321.37
+0.39%

