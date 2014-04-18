Tokenomik Monero (XMR)
Monero (XMR) Maklumat
Unlike Bitcoin and Ethereum, which have transparent blockchains, Monero uses cryptography to shield sending and receiving addresses, as well as transacted amounts. Every Monero transaction, by default, obfuscates sending and receiving addresses as well as transacted amounts. Monero is fungible. This means Monero will always be accepted without the risk of censorship. Monero is not a corporation. It is developed by cryptography and distributed systems experts from all over the world that donate their time or are funded by community donations. This means that Monero can't be shut down by any one country and is not constrained by any particular legal jurisdiction.
Monero (XMR) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Monero (XMR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Struktur Token Mendalam bagi Monero (XMR)
Terokai lebih mendalam tentang cara token XMR dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
Monero (XMR) is a privacy-focused cryptocurrency with a unique approach to token economics, emphasizing decentralization, privacy, and long-term network sustainability. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.
Issuance Mechanism
- Consensus & Mining: Monero uses a Proof-of-Work (PoW) consensus mechanism. Miners validate transactions and secure the network, earning rewards for producing new blocks.
- Block Rewards: As of June 2022, Monero activated the "tail emission," fixing block rewards at 0.6 XMR per two-minute block in perpetuity. This ensures ongoing miner incentives and network security, even after the main emission schedule ended.
- Dynamic Block Size: Monero employs a dynamic block size with a soft cap. If a block exceeds the median size of the previous 100 blocks, the reward is quadratically reduced, discouraging spam and promoting efficient use of block space.
Allocation Mechanism
- No Pre-mine or ICO: Monero did not conduct a pre-mine, ICO, or any form of initial token allocation. All XMR in circulation has been, and continues to be, distributed solely through mining.
- Community-Driven: The project is open-source and community-funded, with no centralized entity controlling token distribution.
Usage and Incentive Mechanism
|Function
|Description
|Medium of Exchange
|XMR is used for peer-to-peer payments, enabling private, untraceable transactions.
|Transaction Fees
|XMR is required to pay network transaction fees, which vary based on network congestion and transaction size.
|Miner Incentives
|Miners receive both block rewards and transaction fees as compensation for securing the network.
|No Staking or Delegation
|Monero does not support staking, delegation, or liquidity provision mechanisms.
|No Governance Rights
|Holding XMR does not confer voting rights, profit sharing, or claims on project assets.
Locking Mechanism
- Transaction-Level Locking: Monero supports optional transaction-level locking, where senders can specify a lock time for received XMR. During this period, the recipient cannot spend the funds.
- No Protocol-Level Locking: There are no protocol-enforced staking, vesting, or lock-up mechanisms for XMR at the network level.
Unlocking Time
- Customizable by Sender: The unlock time for a transaction is set by the sender and can be checked using wallet commands. Once the specified block height or time is reached, the XMR becomes spendable.
- No Scheduled Unlocks: There are no scheduled or protocol-mandated unlock events for the circulating supply.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Issuance Mechanism
|PoW mining, tail emission (0.6 XMR/block, 2 min/block, perpetual)
|Allocation Mechanism
|100% mining-based, no pre-mine, no ICO
|Usage/Incentives
|Payments, transaction fees, miner rewards; no staking, no governance rights
|Locking Mechanism
|Optional transaction-level lock time, no protocol-level locks
|Unlocking Time
|Set per transaction by sender; no global unlock schedule
Additional Notes
- Privacy by Default: Monero’s privacy features (Ring Signatures, Stealth Addresses, RingCT) make it impossible to analyze address balances or token concentration.
- Decentralized Development: The project is maintained by a decentralized group of contributors, with funding from community donations and sponsors.
- No Superuser Privileges: There are no superuser functions or centralized controls over the token supply or user balances.
Monero’s token economics are designed to maximize privacy, decentralization, and long-term sustainability, with a perpetual incentive for miners and no central points of control or allocation.
Tokenomik Monero (XMR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Monero (XMR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token XMR yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token XMR yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik XMR, terokai XMR harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.