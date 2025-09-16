Lagi Mengenai XNA

NeuraiHargae(XNA)

1 XNA ke USD Harga Langsung:

$0.0001524
-4.15%1D
Neurai (XNA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:22:55 (UTC+8)

Neurai (XNA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001496
24J Rendah
$ 0.0001604
24J Tinggi

$ 0.0001496
$ 0.0001604
$ 0.006802428768499582
$ 0.000070314496375403
+0.39%

-4.15%

-3.12%

-3.12%

Neurai (XNA) harga masa nyata ialah $ 0.0001524. Sepanjang 24 jam yang lalu, XNA didagangkan antara $ 0.0001496 rendah dan $ 0.0001604 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XNA sepanjang masa ialah $ 0.006802428768499582, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000070314496375403.

Dari segi prestasi jangka pendek, XNA telah berubah sebanyak +0.39% sejak sejam yang lalu, -4.15% dalam 24 jam dan -3.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Neurai (XNA) Maklumat Pasaran

No.1990

$ 1.50M
$ 7.55K
$ 3.20M
9.87B
21,000,000,000
9,872,903,071
47.01%

XNA

Had Pasaran semasa Neurai ialah $ 1.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 7.55K. Bekalan edaran XNA ialah 9.87B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9872903071. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.20M.

Neurai (XNA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Neurai hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000006598-4.15%
30 Hari$ -0.0000207-11.96%
60 Hari$ -0.0000339-18.20%
90 Hari$ -0.0000385-20.17%
Perubahan Harga Neurai Hari Ini

Hari ini, XNA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000006598 (-4.15%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariNeurai

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0000207 (-11.96%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Neurai

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XNA mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000339 (-18.20%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Neurai

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0000385 (-20.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Neurai (XNA)?

Semak Neuraihalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Neurai (XNA)

Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.

Neurai tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Neurai pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XNA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Neurai di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Neurai anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Neurai Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Neurai (XNA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Neurai (XNA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Neurai.

Semak Neurai ramalan harga sekarang!

Tokenomik Neurai (XNA)

Memahami tokenomik Neurai (XNA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XNA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Neurai (XNA)

Mencari cara membeli Neurai? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Neurai di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XNA kepada Mata Wang Tempatan

1 Neurai(XNA) ke VND
4.010406
1 Neurai(XNA) ke AUD
A$0.0002286
1 Neurai(XNA) ke GBP
0.000111252
1 Neurai(XNA) ke EUR
0.000128016
1 Neurai(XNA) ke USD
$0.0001524
1 Neurai(XNA) ke MYR
RM0.00064008
1 Neurai(XNA) ke TRY
0.006291072
1 Neurai(XNA) ke JPY
¥0.0222504
1 Neurai(XNA) ke ARS
ARS$0.222805752
1 Neurai(XNA) ke RUB
0.01267968
1 Neurai(XNA) ke INR
0.013414248
1 Neurai(XNA) ke IDR
Rp2.498360256
1 Neurai(XNA) ke KRW
0.210787488
1 Neurai(XNA) ke PHP
0.00865632
1 Neurai(XNA) ke EGP
￡E.0.007327392
1 Neurai(XNA) ke BRL
R$0.00080772
1 Neurai(XNA) ke CAD
C$0.000208788
1 Neurai(XNA) ke BDT
0.01856232
1 Neurai(XNA) ke NGN
0.227801424
1 Neurai(XNA) ke COP
$0.59299602
1 Neurai(XNA) ke ZAR
R.0.002645664
1 Neurai(XNA) ke UAH
0.006274308
1 Neurai(XNA) ke VES
Bs0.024384
1 Neurai(XNA) ke CLP
$0.14478
1 Neurai(XNA) ke PKR
Rs0.043257216
1 Neurai(XNA) ke KZT
0.082466688
1 Neurai(XNA) ke THB
฿0.004834128
1 Neurai(XNA) ke TWD
NT$0.004585716
1 Neurai(XNA) ke AED
د.إ0.000559308
1 Neurai(XNA) ke CHF
Fr0.000118872
1 Neurai(XNA) ke HKD
HK$0.001185672
1 Neurai(XNA) ke AMD
֏0.05827776
1 Neurai(XNA) ke MAD
.د.م0.001367028
1 Neurai(XNA) ke MXN
$0.002791968
1 Neurai(XNA) ke SAR
ريال0.0005715
1 Neurai(XNA) ke PLN
0.000547116
1 Neurai(XNA) ke RON
лв0.000650748
1 Neurai(XNA) ke SEK
kr0.001408176
1 Neurai(XNA) ke BGN
лв0.00025146
1 Neurai(XNA) ke HUF
Ft0.050197512
1 Neurai(XNA) ke CZK
0.003130296
1 Neurai(XNA) ke KWD
د.ك0.0000463296
1 Neurai(XNA) ke ILS
0.000507492
1 Neurai(XNA) ke AOA
Kz0.138923268
1 Neurai(XNA) ke BHD
.د.ب0.0000574548
1 Neurai(XNA) ke BMD
$0.0001524
1 Neurai(XNA) ke DKK
kr0.00096012
1 Neurai(XNA) ke HNL
L0.003997452
1 Neurai(XNA) ke MUR
0.0068961
1 Neurai(XNA) ke NAD
$0.002647188
1 Neurai(XNA) ke NOK
kr0.001490472
1 Neurai(XNA) ke NZD
$0.000254508
1 Neurai(XNA) ke PAB
B/.0.0001524
1 Neurai(XNA) ke PGK
K0.000637032
1 Neurai(XNA) ke QAR
ر.ق0.000554736
1 Neurai(XNA) ke RSD
дин.0.0150876

Neurai Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Neurai, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Neurai Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Neurai

Berapakah nilai Neurai (XNA) hari ini?
Harga langsung XNA dalam USD ialah 0.0001524 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XNA ke USD?
Harga semasa XNA ke USD ialah $ 0.0001524. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Neurai?
Had pasaran untuk XNA ialah $ 1.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XNA?
Bekalan edaran XNA ialah 9.87B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XNA?
XNA mencapai harga ATH sebanyak 0.006802428768499582 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XNA?
XNA melihat harga ATL sebanyak 0.000070314496375403 USD.
Berapakah jumlah dagangan XNA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XNAialah $ 7.55K USD.
Adakah XNA akan naik lebih tinggi tahun ini?
XNA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XNAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:22:55 (UTC+8)

Neurai (XNA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

