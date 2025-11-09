SNAPX Harga Hari Ini

Harga langsung SNAPX (XNAP) hari ini ialah $ 0.006549, dengan 17.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XNAP kepada USD penukaran adalah $ 0.006549 setiap XNAP.

SNAPX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- XNAP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XNAP didagangkan antara $ 0.006 (rendah) dan $ 0.008435 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, XNAP dipindahkan -2.61% dalam sejam terakhir dan -53.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 115.88K.

SNAPX (XNAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 115.88K$ 115.88K $ 115.88K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.19M$ 8.19M $ 8.19M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa SNAPX ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 115.88K. Bekalan edaran XNAP ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1250000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.19M.