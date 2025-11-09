Novastro Harga Hari Ini

Harga langsung Novastro (XNL) hari ini ialah $ 0.009089, dengan 2.15% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XNL kepada USD penukaran adalah $ 0.009089 setiap XNL.

Novastro kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- XNL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XNL didagangkan antara $ 0.008954 (rendah) dan $ 0.009443 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, XNL dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan -36.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 84.47K.

Novastro (XNL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 84.47K$ 84.47K $ 84.47K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.09M$ 9.09M $ 9.09M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Novastro ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 84.47K. Bekalan edaran XNL ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.09M.