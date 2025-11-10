Tokenomik Novastro (XNL)
Novastro (XNL) Maklumat
Novastro is a cross-chain Real-World Asset (RWA) platform that enables seamless tokenization of tangible assets on the Ethereum ledger, ensuring regulatory compliance and verifiable ownership. It integrates AI-powered yield optimization, dynamically compounding returns from RWA-backed stable assets like real estate, credit, and commodities. By bridging tokenized assets across multiple chains and deploying smart liquidity and risk-aware AI models, Novastro transforms real-world yields into scalable, on-chain opportunities — empowering users to earn, govern, and build wealth through a decentralized, trust-anchored ecosystem.
Tokenomik Novastro (XNL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Novastro (XNL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token XNL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token XNL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik XNL, terokai XNL harga langsung token!
Novastro (XNL) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga XNL membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
XNL Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju XNL? Halaman ramalan harga XNL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
