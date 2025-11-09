Codatta Harga Hari Ini

Harga langsung Codatta (XNY) hari ini ialah $ 0.004636, dengan 1.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XNY kepada USD penukaran adalah $ 0.004636 setiap XNY.

Codatta kini berada pada kedudukan #1051 mengikut permodalan pasaran pada $ 11.59M, dengan bekalan edaran sebanyak 2.50B XNY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XNY didagangkan antara $ 0.004409 (rendah) dan $ 0.004741 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.028917157801932714, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.002007819087959233.

Dalam prestasi jangka pendek, XNY dipindahkan +0.17% dalam sejam terakhir dan -17.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 60.07K.

Codatta (XNY) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1051 Modal Pasaran $ 11.59M$ 11.59M $ 11.59M Kelantangan (24J) $ 60.07K$ 60.07K $ 60.07K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.36M$ 46.36M $ 46.36M Bekalan Peredaran 2.50B 2.50B 2.50B Bekalan Maks 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Kadar Peredaran 25.00% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Codatta ialah $ 11.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 60.07K. Bekalan edaran XNY ialah 2.50B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.36M.