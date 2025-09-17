Apakah itu XOCIETY (XO)

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

XOCIETY Ramalan Harga (USD)

Tokenomik XOCIETY (XO)

Memahami tokenomik XOCIETY (XO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XOCIETY (XO)

XO kepada Mata Wang Tempatan

XOCIETY Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XOCIETY, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XOCIETY Berapakah nilai XOCIETY (XO) hari ini? Harga langsung XO dalam USD ialah 0.00484 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XO ke USD? $ 0.00484 . Lihat Harga semasa XO ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran XOCIETY? Had pasaran untuk XO ialah -- USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XO? Bekalan edaran XO ialah -- USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XO? XO mencapai harga ATH sebanyak -- USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XO? XO melihat harga ATL sebanyak -- USD . Berapakah jumlah dagangan XO? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XOialah $ 81.62K USD . Adakah XO akan naik lebih tinggi tahun ini? XO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

XOCIETY (XO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

