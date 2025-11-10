Tokenomik XP8 (XP8)

Tokenomik XP8 (XP8)

Lihat cerapan utama tentang XP8 (XP8), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 15:48:52 (UTC+8)
USD

XP8 (XP8) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk XP8 (XP8), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
--
----
Jumlah Bekalan:
$ 27.20M
$ 27.20M
Bekalan Edaran:
--
----
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 710.65K
$ 710.65K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5
$ 5
Terendah Sepanjang Masa:
--
----
Harga Semasa:
$ 0.02613
$ 0.02613

XP8 (XP8) Maklumat

XP LABS AG is a Swiss Web3 gaming and infrastructure company building a digital economy inside Telegram (on App Store & Google Play in 2026). We develop proprietary games (AVAFight, AVARUSH, and six new titles in 2026), an educational platform, and integrations with 200+ partner mini-apps.

Laman Web Rasmi:
https://www.xplabs.ch/
Kertas putih:
https://docsend.com/documents/34839056
Peneroka Blok:
https://tonviewer.com/EQAIK9sA6xo2mM1BybZcuBKbm1j5Ocu0jaeg__Lh7RJ_JuuG

Tokenomik XP8 (XP8): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik XP8 (XP8) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token XP8 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token XP8 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik XP8, terokai XP8 harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

