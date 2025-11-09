BursaDEX+
Harga XPIN Network langsung hari ini ialah 0.0036142 USD.XPIN modal pasaran ialah 63,204,451.9375 USD. Jejaki masa nyata XPIN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

XPIN Network Logo

XPIN NetworkHargae(XPIN)

1 XPIN ke USD Harga Langsung:

$0.0036151
-9.23%1D
USD
XPIN Network (XPIN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:36:16 (UTC+8)

XPIN Network Harga Hari Ini

Harga langsung XPIN Network (XPIN) hari ini ialah $ 0.0036142, dengan 9.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XPIN kepada USD penukaran adalah $ 0.0036142 setiap XPIN.

XPIN Network kini berada pada kedudukan #389 mengikut permodalan pasaran pada $ 63.20M, dengan bekalan edaran sebanyak 17.49B XPIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XPIN didagangkan antara $ 0.0035616 (rendah) dan $ 0.0040859 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.010038547477428971, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000457316453478145.

Dalam prestasi jangka pendek, XPIN dipindahkan +0.29% dalam sejam terakhir dan -40.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 242.61K.

XPIN Network (XPIN) Maklumat Pasaran

No.389

$ 63.20M
$ 242.61K
$ 361.42M
17.49B
100,000,000,000
100,000,000,000
17.48%

BSC

Had Pasaran semasa XPIN Network ialah $ 63.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 242.61K. Bekalan edaran XPIN ialah 17.49B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 361.42M.

XPIN Network Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0035616
24J Rendah
$ 0.0040859
24J Tinggi

$ 0.0035616
$ 0.0040859
$ 0.010038547477428971
$ 0.000457316453478145
+0.29%

-9.22%

-40.31%

-40.31%

XPIN Network (XPIN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk XPIN Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000367604-9.22%
30 Hari$ +0.0025526+240.44%
60 Hari$ +0.0021518+147.14%
90 Hari$ +0.0034142+1,707.10%
Perubahan Harga XPIN Network Hari Ini

Hari ini, XPIN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000367604 (-9.22%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXPIN Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0025526 (+240.44%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari XPIN Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XPIN mengalami perubahan sebanyak $ +0.0021518 (+147.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari XPIN Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0034142 (+1,707.10%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XPIN Network (XPIN)?

Semak XPIN Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk XPIN Network

Cerapan dipacu AI yang menganalisis XPIN Network pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga XPIN Network?

XPIN Network price is influenced by several key factors: market sentiment and investor confidence, trading volume and liquidity, overall cryptocurrency market trends, project development progress and partnerships, token utility and adoption rate, regulatory news affecting crypto markets, Bitcoin price movements, social media buzz and community engagement, exchange listings availability, and macroeconomic conditions.

Mengapa orang ingin tahu harga XPIN Network hari ini?

People want to know XPIN Network (XPIN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, timing market entry/exit points, assessing investment opportunities, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Ramalan Harga untuk XPIN Network

XPIN Network (XPIN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran XPIN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
XPIN Network (XPIN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga XPIN Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga XPIN Network yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk XPIN ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik XPIN Network Ramalan Harga.

Perihal XPIN Network

XPIN is a digital asset that operates on the blockchain technology. It is designed to facilitate transactions and storage of value in a decentralized manner, leveraging the security and transparency of blockchain. XPIN's consensus mechanism and supply model are based on proof-of-stake (PoS), which encourages participation in the network and reduces the energy consumption associated with traditional proof-of-work systems. The asset is typically used for peer-to-peer transactions, with its blockchain also supporting the development of decentralized applications (dApps). As a part of the broader crypto ecosystem, XPIN aims to provide a secure, efficient, and scalable platform for digital transactions and applications.

Bagaimana untuk membeli & Melabur XPIN Network dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan XPIN Network? Membeli XPIN adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli XPIN Network. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan XPIN Network (XPIN) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 17.49B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan XPIN Network akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli XPIN Network (XPIN)

Apa yang boleh anda lakukan dengan XPIN Network

Memiliki XPIN Network membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli XPIN Network (XPIN) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
Pembuat
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
Pembuat
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu XPIN Network (XPIN)

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XPIN Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web XPIN Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XPIN Network

Berapakah nilai 1 XPIN Network pada tahun 2030?
Jika XPIN Network berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga XPIN Network berpotensi dan jangkaan ROI.
XPIN Network (XPIN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang XPIN Network

XPIN USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek XPIN dengan leveraj. Terokai XPIN dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan XPIN Network (XPIN) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga XPIN Network langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
XPIN/USDT
$0.0036151
$0.0036151$0.0036151
-9.21%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

1 XPIN = 0.0036142 USD