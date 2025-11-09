XPIN Network Harga Hari Ini

Harga langsung XPIN Network (XPIN) hari ini ialah $ 0.0036142, dengan 9.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XPIN kepada USD penukaran adalah $ 0.0036142 setiap XPIN.

XPIN Network kini berada pada kedudukan #389 mengikut permodalan pasaran pada $ 63.20M, dengan bekalan edaran sebanyak 17.49B XPIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XPIN didagangkan antara $ 0.0035616 (rendah) dan $ 0.0040859 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.010038547477428971, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000457316453478145.

Dalam prestasi jangka pendek, XPIN dipindahkan +0.29% dalam sejam terakhir dan -40.31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 242.61K.

XPIN Network (XPIN) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.389 Modal Pasaran $ 63.20M$ 63.20M $ 63.20M Kelantangan (24J) $ 242.61K$ 242.61K $ 242.61K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 361.42M$ 361.42M $ 361.42M Bekalan Peredaran 17.49B 17.49B 17.49B Bekalan Maks 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Jumlah Bekalan 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Kadar Peredaran 17.48% Rantaian Blok Awam BSC

