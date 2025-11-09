Plasma Harga Hari Ini

Harga langsung Plasma (XPL) hari ini ialah $ 0.2938, dengan 3.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa XPL kepada USD penukaran adalah $ 0.2938 setiap XPL.

Plasma kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- XPL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, XPL didagangkan antara $ 0.2738 (rendah) dan $ 0.3051 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, XPL dipindahkan +0.44% dalam sejam terakhir dan +11.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 11.55M.

Plasma (XPL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 11.55M$ 11.55M $ 11.55M Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.94B$ 2.94B $ 2.94B Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Rantaian Blok Awam PLASMA

Had Pasaran semasa Plasma ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 11.55M. Bekalan edaran XPL ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.94B.