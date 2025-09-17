Apakah itu XPMarket (XPM)

XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment.

Tokenomik XPMarket (XPM)

Memahami tokenomik XPMarket (XPM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XPM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XPMarket Berapakah nilai XPMarket (XPM) hari ini? Harga langsung XPM dalam USD ialah 0.02254 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XPM ke USD? $ 0.02254 . Lihat Harga semasa XPM ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran XPMarket? Had pasaran untuk XPM ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XPM? Bekalan edaran XPM ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XPM? XPM mencapai harga ATH sebanyak 0.13006601290820077 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XPM? XPM melihat harga ATL sebanyak 0.02034050589440086 USD . Berapakah jumlah dagangan XPM? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XPMialah $ 55.15K USD . Adakah XPM akan naik lebih tinggi tahun ini? XPM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XPMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

XPMarket (XPM) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

