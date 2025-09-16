Lagi Mengenai XPR

$0.0063631
XPR Network (XPR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:12:11 (UTC+8)

XPR Network (XPR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0063024
24J Rendah
$ 0.0065435
24J Tinggi

$ 0.0063024
$ 0.0065435
$ 0.100692277415
$ 0.000550770122659095
-0.42%

-0.08%

-2.29%

-2.29%

XPR Network (XPR) harga masa nyata ialah $ 0.0063627. Sepanjang 24 jam yang lalu, XPR didagangkan antara $ 0.0063024 rendah dan $ 0.0065435 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XPR sepanjang masa ialah $ 0.100692277415, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000550770122659095.

Dari segi prestasi jangka pendek, XPR telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan -2.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XPR Network (XPR) Maklumat Pasaran

No.250

$ 177.58M
$ 197.07K
$ 196.13M
27.91B
30,824,987,243.033497
PROTO

Had Pasaran semasa XPR Network ialah $ 177.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 197.07K. Bekalan edaran XPR ialah 27.91B, dengan jumlah bekalan sebanyak 30824987243.033497. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 196.13M.

XPR Network (XPR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk XPR Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000005095-0.08%
30 Hari$ -0.0004062-6.01%
60 Hari$ +0.0015214+31.42%
90 Hari$ +0.0033225+109.28%
Perubahan Harga XPR Network Hari Ini

Hari ini, XPR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000005095 (-0.08%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXPR Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0004062 (-6.01%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari XPR Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XPR mengalami perubahan sebanyak $ +0.0015214 (+31.42%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari XPR Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0033225 (+109.28%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XPR Network (XPR)?

Semak XPR Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu XPR Network (XPR)

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

XPR Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus XPR Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XPR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang XPR Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian XPR Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

XPR Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XPR Network (XPR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XPR Network (XPR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XPR Network.

Semak XPR Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik XPR Network (XPR)

Memahami tokenomik XPR Network (XPR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XPR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XPR Network (XPR)

Mencari cara membeli XPR Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah XPR Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XPR kepada Mata Wang Tempatan

1 XPR Network(XPR) ke VND
167.4344505
1 XPR Network(XPR) ke AUD
A$0.009480423
1 XPR Network(XPR) ke GBP
0.004644771
1 XPR Network(XPR) ke EUR
0.005344668
1 XPR Network(XPR) ke USD
$0.0063627
1 XPR Network(XPR) ke MYR
RM0.02672334
1 XPR Network(XPR) ke TRY
0.262588629
1 XPR Network(XPR) ke JPY
¥0.9289542
1 XPR Network(XPR) ke ARS
ARS$9.302140146
1 XPR Network(XPR) ke RUB
0.528676743
1 XPR Network(XPR) ke INR
0.560172108
1 XPR Network(XPR) ke IDR
Rp104.306540688
1 XPR Network(XPR) ke KRW
8.788224867
1 XPR Network(XPR) ke PHP
0.362228511
1 XPR Network(XPR) ke EGP
￡E.0.305918616
1 XPR Network(XPR) ke BRL
R$0.033785937
1 XPR Network(XPR) ke CAD
C$0.008716899
1 XPR Network(XPR) ke BDT
0.77497686
1 XPR Network(XPR) ke NGN
9.510709452
1 XPR Network(XPR) ke COP
$24.854296875
1 XPR Network(XPR) ke ZAR
R.0.110520099
1 XPR Network(XPR) ke UAH
0.261952359
1 XPR Network(XPR) ke VES
Bs1.018032
1 XPR Network(XPR) ke CLP
$6.044565
1 XPR Network(XPR) ke PKR
Rs1.805988768
1 XPR Network(XPR) ke KZT
3.442984224
1 XPR Network(XPR) ke THB
฿0.201506709
1 XPR Network(XPR) ke TWD
NT$0.191580897
1 XPR Network(XPR) ke AED
د.إ0.023351109
1 XPR Network(XPR) ke CHF
Fr0.004962906
1 XPR Network(XPR) ke HKD
HK$0.049501806
1 XPR Network(XPR) ke AMD
֏2.43309648
1 XPR Network(XPR) ke MAD
.د.م0.057073419
1 XPR Network(XPR) ke MXN
$0.116882799
1 XPR Network(XPR) ke SAR
ريال0.023860125
1 XPR Network(XPR) ke PLN
0.022842093
1 XPR Network(XPR) ke RON
лв0.027232356
1 XPR Network(XPR) ke SEK
kr0.058791348
1 XPR Network(XPR) ke BGN
лв0.010498455
1 XPR Network(XPR) ke HUF
Ft2.096382396
1 XPR Network(XPR) ke CZK
0.130753485
1 XPR Network(XPR) ke KWD
د.ك0.0019406235
1 XPR Network(XPR) ke ILS
0.021187791
1 XPR Network(XPR) ke AOA
Kz5.800046439
1 XPR Network(XPR) ke BHD
.د.ب0.0023987379
1 XPR Network(XPR) ke BMD
$0.0063627
1 XPR Network(XPR) ke DKK
kr0.040148637
1 XPR Network(XPR) ke HNL
L0.166893621
1 XPR Network(XPR) ke MUR
0.287912175
1 XPR Network(XPR) ke NAD
$0.110520099
1 XPR Network(XPR) ke NOK
kr0.062290833
1 XPR Network(XPR) ke NZD
$0.010625709
1 XPR Network(XPR) ke PAB
B/.0.0063627
1 XPR Network(XPR) ke PGK
K0.026596086
1 XPR Network(XPR) ke QAR
ر.ق0.023160228
1 XPR Network(XPR) ke RSD
дин.0.630225435

XPR Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XPR Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web XPR Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XPR Network

Berapakah nilai XPR Network (XPR) hari ini?
Harga langsung XPR dalam USD ialah 0.0063627 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XPR ke USD?
Harga semasa XPR ke USD ialah $ 0.0063627. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XPR Network?
Had pasaran untuk XPR ialah $ 177.58M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XPR?
Bekalan edaran XPR ialah 27.91B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XPR?
XPR mencapai harga ATH sebanyak 0.100692277415 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XPR?
XPR melihat harga ATL sebanyak 0.000550770122659095 USD.
Berapakah jumlah dagangan XPR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XPRialah $ 197.07K USD.
Adakah XPR akan naik lebih tinggi tahun ini?
XPR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XPRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 22:12:11 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

