Apakah itu XPR Network (XPR)

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

Tokenomik XPR Network (XPR)

Memahami tokenomik XPR Network (XPR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XPR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

XPR Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XPR Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XPR Network Berapakah nilai XPR Network (XPR) hari ini? Harga langsung XPR dalam USD ialah 0.0063627 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa XPR ke USD? $ 0.0063627 . Lihat Harga semasa XPR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran XPR Network? Had pasaran untuk XPR ialah $ 177.58M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran XPR? Bekalan edaran XPR ialah 27.91B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XPR? XPR mencapai harga ATH sebanyak 0.100692277415 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XPR? XPR melihat harga ATL sebanyak 0.000550770122659095 USD . Berapakah jumlah dagangan XPR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XPRialah $ 197.07K USD . Adakah XPR akan naik lebih tinggi tahun ini? XPR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XPRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

