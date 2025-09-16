Lagi Mengenai XR

XRADERS Logo

XRADERSHargae(XR)

1 XR ke USD Harga Langsung:

$0.01723
-14.23%1D
USD
XRADERS (XR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:23:01 (UTC+8)

XRADERS (XR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01707
24J Rendah
$ 0.02062
24J Tinggi

$ 0.01707
$ 0.02062
$ 1.0181233046616818
$ 0.014980763193435049
0.00%

-14.23%

+14.86%

+14.86%

XRADERS (XR) harga masa nyata ialah $ 0.01723. Sepanjang 24 jam yang lalu, XR didagangkan antara $ 0.01707 rendah dan $ 0.02062 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XR sepanjang masa ialah $ 1.0181233046616818, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.014980763193435049.

Dari segi prestasi jangka pendek, XR telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -14.23% dalam 24 jam dan +14.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

XRADERS (XR) Maklumat Pasaran

No.2183

$ 836.18K
$ 92.02K
$ 1.72M
48.53M
100,000,000
BSC

Had Pasaran semasa XRADERS ialah $ 836.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 92.02K. Bekalan edaran XR ialah 48.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.72M.

XRADERS (XR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk XRADERS hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0028586-14.23%
30 Hari$ -0.00659-27.67%
60 Hari$ -0.00831-32.54%
90 Hari$ -0.01033-37.49%
Perubahan Harga XRADERS Hari Ini

Hari ini, XR mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0028586 (-14.23%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariXRADERS

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00659 (-27.67%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari XRADERS

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, XR mengalami perubahan sebanyak $ -0.00831 (-32.54%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari XRADERS

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01033 (-37.49%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga XRADERS (XR)?

Semak XRADERShalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu XRADERS (XR)

XRADERS is a decentralized expert curation platform designed to empower investors through curated expert insights. We utilize blockchain technology for transparent data recording and trust-building. By integrating AI modeling with the community-driven validation, we provide actionable insights to users, enhancing trading experience.

XRADERS tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus XRADERS pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak XR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang XRADERS di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian XRADERS anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

XRADERS Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai XRADERS (XR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset XRADERS (XR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk XRADERS.

Semak XRADERS ramalan harga sekarang!

Tokenomik XRADERS (XR)

Memahami tokenomik XRADERS (XR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli XRADERS (XR)

Mencari cara membeli XRADERS? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah XRADERS di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

XR kepada Mata Wang Tempatan

1 XRADERS(XR) ke VND
453.40745
1 XRADERS(XR) ke AUD
A$0.025845
1 XRADERS(XR) ke GBP
0.0125779
1 XRADERS(XR) ke EUR
0.0144732
1 XRADERS(XR) ke USD
$0.01723
1 XRADERS(XR) ke MYR
RM0.072366
1 XRADERS(XR) ke TRY
0.7112544
1 XRADERS(XR) ke JPY
¥2.51558
1 XRADERS(XR) ke ARS
ARS$25.1899154
1 XRADERS(XR) ke RUB
1.433536
1 XRADERS(XR) ke INR
1.5165846
1 XRADERS(XR) ke IDR
Rp282.4589712
1 XRADERS(XR) ke KRW
23.8311576
1 XRADERS(XR) ke PHP
0.978664
1 XRADERS(XR) ke EGP
￡E.0.8284184
1 XRADERS(XR) ke BRL
R$0.091319
1 XRADERS(XR) ke CAD
C$0.0236051
1 XRADERS(XR) ke BDT
2.098614
1 XRADERS(XR) ke NGN
25.7547148
1 XRADERS(XR) ke COP
$67.0427915
1 XRADERS(XR) ke ZAR
R.0.2991128
1 XRADERS(XR) ke UAH
0.7093591
1 XRADERS(XR) ke VES
Bs2.7568
1 XRADERS(XR) ke CLP
$16.3685
1 XRADERS(XR) ke PKR
Rs4.8905632
1 XRADERS(XR) ke KZT
9.3234976
1 XRADERS(XR) ke THB
฿0.5465356
1 XRADERS(XR) ke TWD
NT$0.5184507
1 XRADERS(XR) ke AED
د.إ0.0632341
1 XRADERS(XR) ke CHF
Fr0.0134394
1 XRADERS(XR) ke HKD
HK$0.1340494
1 XRADERS(XR) ke AMD
֏6.588752
1 XRADERS(XR) ke MAD
.د.م0.1545531
1 XRADERS(XR) ke MXN
$0.3156536
1 XRADERS(XR) ke SAR
ريال0.0646125
1 XRADERS(XR) ke PLN
0.0618557
1 XRADERS(XR) ke RON
лв0.0735721
1 XRADERS(XR) ke SEK
kr0.1592052
1 XRADERS(XR) ke BGN
лв0.0284295
1 XRADERS(XR) ke HUF
Ft5.6752174
1 XRADERS(XR) ke CZK
0.3539042
1 XRADERS(XR) ke KWD
د.ك0.00523792
1 XRADERS(XR) ke ILS
0.0573759
1 XRADERS(XR) ke AOA
Kz15.7063511
1 XRADERS(XR) ke BHD
.د.ب0.00649571
1 XRADERS(XR) ke BMD
$0.01723
1 XRADERS(XR) ke DKK
kr0.108549
1 XRADERS(XR) ke HNL
L0.4519429
1 XRADERS(XR) ke MUR
0.7796575
1 XRADERS(XR) ke NAD
$0.2992851
1 XRADERS(XR) ke NOK
kr0.1685094
1 XRADERS(XR) ke NZD
$0.0287741
1 XRADERS(XR) ke PAB
B/.0.01723
1 XRADERS(XR) ke PGK
K0.0720214
1 XRADERS(XR) ke QAR
ر.ق0.0627172
1 XRADERS(XR) ke RSD
дин.1.70577

XRADERS Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang XRADERS, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web XRADERS Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai XRADERS

Berapakah nilai XRADERS (XR) hari ini?
Harga langsung XR dalam USD ialah 0.01723 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XR ke USD?
Harga semasa XR ke USD ialah $ 0.01723. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran XRADERS?
Had pasaran untuk XR ialah $ 836.18K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XR?
Bekalan edaran XR ialah 48.53M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XR?
XR mencapai harga ATH sebanyak 1.0181233046616818 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XR?
XR melihat harga ATL sebanyak 0.014980763193435049 USD.
Berapakah jumlah dagangan XR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XRialah $ 92.02K USD.
Adakah XR akan naik lebih tinggi tahun ini?
XR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
XRADERS (XR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator XR-ke-USD

Jumlah

XR
XR
USD
USD

1 XR = 0.01722 USD

Berdagang XR

XRUSDT
$0.01723
$0.01723$0.01723
-12.31%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan